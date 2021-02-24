Недаром эту коалу назвали Триумф – врачи спасли ее и подарили новую жизнь. Теперь животное бегает и лазает по деревьям на 4 конечностях.

Коалу по кличке Триумф нашли в Австралии в 2017 году. У него не было одной лапы – животное потеряло ее вследствие травмы.

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Теперь Триумф бегает, наступая на свою новую искусственную ногу.

Медсестра-ветеринар Марли Кристиан спасла Триумфа. Она нашла его возле умирающей матери. Сам Триумф потерял одну лапку.



Триумфу сделали протез лапы / Фото DW

В прошлом году американская компания по производству протезов уже пыталась спроектировать удобную конечность для коалы. Но попытка была неудачной.