Нескромные белки: почему конец февраля для них – любимое время
Оказывается, белки имеют абсолютно нескромную и беспорядочную половую жизнь. Неожиданные факты о рыжих животных, которые бегают в парках и лесах.
Источник:24 канал
Хотя в феврале еще господствуют морозы и земля покрыта снегом, у белок возрасте 9-10 месяцев стартует сезон размножения. Об этом сообщает "Дневник природы". Эти милые животные имеют беспорядочную половую жизнь.
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Они выбирают партнеров только на сезон спаривания. Во время гона (периода размножения – 24 канал) эти животные устраивают настоящие бои без правил.
Возле самки собираются 3-6 самцов. Они ведут себя агрессивно, устраивают погони, ворчат на противников и дерутся.
В феврале у белок начинается сезон спаривания / Фото Cameralabs, Vadim Trunov
В конце концов, останется только 1 претендент, который и станет отцом маленьких бельчат. Но белки очень плодородные и за сезон могут принести до 3 выводков. В следующий раз отцом может стать другой самец.
После того как безумный период спаривания прошел, будущая мама-белка готовит гнездо. Период беременности у белок длится около месяца.
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Гнездо для детенышей белки строят просторнее и опрятнее, чем свои обычные домики. Гнезд будет несколько: самка сможет перенести детенышей в случае в опасности.
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