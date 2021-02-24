Оказывается, белки имеют абсолютно нескромную и беспорядочную половую жизнь. Неожиданные факты о рыжих животных, которые бегают в парках и лесах.

Хотя в феврале еще господствуют морозы и земля покрыта снегом, у белок возрасте 9-10 месяцев стартует сезон размножения. Об этом сообщает "Дневник природы". Эти милые животные имеют беспорядочную половую жизнь.

Необычно Первый в мире слон, которому протезировали ногу: щемящая история

Они выбирают партнеров только на сезон спаривания. Во время гона (периода размножения – 24 канал) эти животные устраивают настоящие бои без правил.

Возле самки собираются 3-6 самцов. Они ведут себя агрессивно, устраивают погони, ворчат на противников и дерутся.



В феврале у белок начинается сезон спаривания / Фото Cameralabs, Vadim Trunov

В конце концов, останется только 1 претендент, который и станет отцом маленьких бельчат. Но белки очень плодородные и за сезон могут принести до 3 выводков. В следующий раз отцом может стать другой самец.

После того как безумный период спаривания прошел, будущая мама-белка готовит гнездо. Период беременности у белок длится около месяца.

Трогательно Полиция прибыла на вызов о подозрительной сумке: в ней нашли не взрывчатку, а живой сюрприз