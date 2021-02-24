Виявляється, білки мають абсолютно нескромне й хаотичне статеве життя. Несподівані факти про рудих тваринок, які бігають у парках і лісах.

Хоча в лютому ще панують морози й земля вкрита снігом, у білок віком 9-10 місяців стартує сезон розмноження. Про це повідомляє "Щоденник природи". Ці милі тваринки мають безладне статеве життя.

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Вони обирають партнерів тільки на сезон парування. Під час гону (періоду розмноження – 24 канал) ці тваринки влаштовують справжні бої без правил.

Біля самки збираються 3-6 самців. Вони поводяться агресивно, влаштовують погоні, бурчать на супротивників і б'ються.



У лютому в білок починається сезон парування / Фото Cameralabs, Vadim Trunov

Зрештою, залишиться тільки 1 претендент, який і стане батьком малих білченят. Але білки дуже плідні й за сезон можуть принести до 3 виводків. Наступного разу батьком може стати інший самець.

Після того, як шалений період спаровування минув, майбутня мама-білка готує гніздо. Період вагітності у білок триває близько місяця.

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Гніздо для дитинчат білки будують просторішим та охайнішим за свої звичайні помешкання. Гнізд буде кілька: самка зможе перенести дитинчат у разі в небезпеки.