Нескромні білки: чому кінець лютого для них – улюблена пора
Виявляється, білки мають абсолютно нескромне й хаотичне статеве життя. Несподівані факти про рудих тваринок, які бігають у парках і лісах.
Джерело:24 канал
Хоча в лютому ще панують морози й земля вкрита снігом, у білок віком 9-10 місяців стартує сезон розмноження. Про це повідомляє "Щоденник природи". Ці милі тваринки мають безладне статеве життя.
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Вони обирають партнерів тільки на сезон парування. Під час гону (періоду розмноження – 24 канал) ці тваринки влаштовують справжні бої без правил.
Біля самки збираються 3-6 самців. Вони поводяться агресивно, влаштовують погоні, бурчать на супротивників і б'ються.
У лютому в білок починається сезон парування / Фото Cameralabs, Vadim Trunov
Зрештою, залишиться тільки 1 претендент, який і стане батьком малих білченят. Але білки дуже плідні й за сезон можуть принести до 3 виводків. Наступного разу батьком може стати інший самець.
Після того, як шалений період спаровування минув, майбутня мама-білка готує гніздо. Період вагітності у білок триває близько місяця.
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Гніздо для дитинчат білки будують просторішим та охайнішим за свої звичайні помешкання. Гнізд буде кілька: самка зможе перенести дитинчат у разі в небезпеки.
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