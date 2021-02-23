В Таиланде живет необычная слониха Моша, которой первой в мире протезировали ногу. Животное потеряло переднюю конечность от наземной мины, когда было еще совсем маленьким слоненком.

Протез для Моши сделали из пластика, опилок и металла и он обладает способностью выдерживать немалый вес животного. По мере роста ей дважды в год меняют протез и так будет пока ей не исполнится 17 лет. Именно столько времени растут слоны.

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История Моши

Источник: Worldsteel

Когда Моше было всего 7 месяцев, она наступила на мину, гуляя в джунглях со своей мамой. Владелец доставил ее в больницу для слонов в Лампанги примерно в 4 часах езды на машине. В больнице под пристальным присмотром основателя больницы Сораиды Сальвали и бригады ветеринаров Моша 2 года восстанавливалась от раны и пыталась приспособиться к жизни на трех ногах.

Когда ей исполнилось 2 года, она привлекла внимание Тердчай Дживакате – ортопеда-хирурга и изобретателя в области протезирования.



Изобретатель в области протезирования Тердчай Дживакате / Фото worldsteel

Ученый заметил, что у Моши из-за неправильного распределения веса выгнулся позвоночник, а коленный сустав на другой передней ноге был изогнут и поврежден. Понимая то, что слон может потерять и другие конечность, доктор Дживакате применил свои 40-летние знания по протезированию человека и спроектировал первый в мире протез для слонов.



Орпопед Тердчай Дживакате разработал протез для слона / Фото worldsteel

Новая нога не только позволила ей снова ходить, но и фактически спасла ее от смерти.



Благодаря протезу Моша стала игривым и веселым слоненком / Фото worldsteel

Хранитель Моши

Источник: Friendsoftheasianelephant

Сейчас Моше 16 лет и она является постоянной жительницей больницы для слонов. Здесь за ней ухаживает парень по имени Палахди. Слониха чрезвычайно привязана к своему смотрителю и очень скучает, когда его нет рядом.



Палахди ухаживает за Моши с тех пор, как она попала в больницу слонов / Фото worldsteel ​

Со своей стороны Палахди делает все возможное, чтобы Моша чувствовала себя как можно комфортнее. Парень тесно сотрудничает с ветеринарами и постоянно следит за ее самочувствием, создавая ежедневный комфорт для жизни слонихи.

Смотритель следит за протезом Моши / Фото worldsteel



Парень вправляет протез, чтобы он не травмировал Мошу / Фото worldsteel



Моша весь день проводит со своим смотрителем / Фото Elephant Parade