Недарма цю коалу назвали Тріумф – лікарі врятували її та подарували нове життя. Тепер тварина бігає і лазить по деревах на 4 кінцівках.

Коалу на прізвисько Тріумф знайшли в Австралії у 2017 році. У нього не було однієї лапи – тварина втратила її внаслідок травми.

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Тепер Тріумф бігає, наступаючи на свою нову штучну ногу.

Медсестра-ветеринар Марлі Крістіан врятувала Тріумфа. Вона знайшла його біля вмираючої матері. Сам Тріумф втратив одну лапку.



Тріумфу зробили протез лапи / Фото DW

Минулого року американська компанія з виробництва протезів вже намагалася спроєктувати зручну кінцівку для коали. Але спроба була невдалою.

Коалу зміг врятувати стоматолог-протезист Джон Дулман. Йому вдалося зробити для Тріумфа нову ногу: рожеву, з ременем на липучці й протектором знизу для кращого зчеплення. Тепер коала може не тільки бігати, а й лазити по деревах.