У этой удивительной рыбы прозрачная кровь и голая кожа. Она имеет в своих кровеносных сосудах белки-антифризы, предотвращающие замерзание в холодной воде.

Про удивительную рыбу рассказывают биологи Национального антарктического научного центра. Ледяная рыба действительно является уникальным созданием.

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Белокровная крокодиловая рыба имеет очень светлую окраску, местами она почти прозрачная. Ее кровь тоже прозрачна как вода. А пасть этого существа напоминает крокодиловую.



Ледяная рыба ведет медленный образ жизни / Фото Zen.yandex

Впервые эту рыбу нашел норвежский зоолог Дитлиф Рустард. Он отправился к островам Буве, что расположены за 1750 километров от побережья Антарктиды, в Южном океане. Произошло это в 1927 году.

Южный или Антарктический океан – океан, омывающий воды Антарктиды. Его существование до сих пор не признано некоторыми странами мира.

Рустард заметил, что в сети рыболовов попадает странная рыба. У нее почти не было чешуи, местами рыба была прозрачной, а также имела страшную пасть. Ученый назвал ее "белокровной крокодиловой рыбой".

Ученые продолжали исследовать удивительную рыбу. В 1954 году биохимик Йохан Рууд доказал, что у крокодиловой рыбы отсутствуют красные кровяные клетки и гемоглобин – белок, кторый делает кровь красной.

Оказалось, что эта рыба является абсолютно уникальной. Открытие было действительно шокирующим – рыба является единственным исключением среди более 50 тысяч видов позвоночных животных.



Белокровная рыба является уникальной / Фото Fishingday

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Интересные факты о ледяных рыбах

Белокровная рыба обитает в водах Южного океана, которые содержат в полтора раза больше кислорода, чем обычная морская вода. Сосуды и сердце этих рыб имеют большие размеры и объем, чем у других рыб. Соответственно, они перекачивают больше крови. Белки-антифризы. Кровь ледяных рыб замерзает при температуре 2,2 градуса ниже нуля по Цельсию. Это происходит потому, что в их крови есть белки, которые предотвращают замерзание – гликопептиды крови. Ледяные рыбы имеют относительно большую поверхность жабр, чем другие виды. Их кожа голая, не покрытая чешуей. А еще они ведут очень медленный образ жизни и почти не имеют естественных врагов.