У цієї дивовижної риби прозора кров і гола шкіра. Вона має у своїх кровоносних судинах білки-антифризи, що запобігають замерзанню в холодній воді.

Про дивну рибу розповідають біологині Національного антарктичного наукового центру. Крижана риба є справді унікальним створінням.

Актуально Чого бояться собаки: як подолати основні страхи чотирилапих улюбленців

Білокровна крокодилова риба має дуже світле забарвлення, місцями вона майже прозора. Її кров теж прозора, наче вода. А паща цієї істоти нагадує крокодилячу.



Крижана риба веде повільний спосіб життя / Фото Zen.yandex

Вперше цю рибу знайшов норвезький зоолог Дітліф Рустард. Він вирушив до островів Буве, що розташовані за 1750 кілометрів від узбережжя Антарктиди, в Південному океані. Сталося це у 1927 році.

Південний або Антарктичний океан – океан, що омиває води Антарктиди. Його існування досі не визнано деякими країнами світу.

Рустард помітив, що до сіток риболовів потрапляє дивна рибина. Вона майже не мала луски, місцями була прозорою і мала страшну пащу. Науковець назвав її "білокровною крокодиловою рибою".

Учені продовжували досліджувати дивовижну рибу. У 1954 році біохімік Йохан Рууд довів, що у крокодилової риби відсутні червоні кров'яні клітини та гемоглобін – білок, що робить кров червоною.

Виявилося, що ця риба є абсолютно унікальною. Відкриття було справді шокуючим – риба є єдиним виключенням серед понад 50 тисяч видів хребетних тварин.



Білокровна риба є унікальною / Фото Fishingday

Читайте Врятували коалу: стоматолог з Австралії зробив протез ноги для милої тварини

Цікаві факти про крижаних риб

Білокровна риба живе у водах Південного океану, що мають в півтора раза більше кисню, ніж звичайна морська вода. Судини й серце цих риб мають більші розміри й об'єм, ніж в інших риб. Відповідно, вони перекачують більше крові. Білки-антифризи. Кров крижаних риб замерзає при температурі 2,2 градуса нижче нуля за Цельсієм. Це відбувається тому, що у цій крові є білки, які запобігають замерзанню – глікопептиди крові. Крижані риби мають більшу поверхню зябрів, ніж інші види. Їх шкіра гола, не вкрита лускою. А ще вони ведуть дуже повільний спосіб життя і майже не мають природних ворогів.

Національний антарктичний науковий центр розташований у Києві. Він забезпечує роботу українських полярників на антарктичній станції "Академік Вернадський" та розповідає світу про їхні дослідження.