Владельцы взяли своих котов с собой на пляж, но одному из них очень не понравился сильный ветер. Фотографии смешного выражения лица котика покорили сеть.

Этого рыжего кота зовут Pumpkin (Тыковка – перевод с английского 24 канал). Он попал к своим владельцам крохотным, вместе с мамой.

Трогательно Счастливые животные: собак забрали из приюта – фото до и после



Сначала кот спокойно гулял со своим братом / Фото TIA STODDARD

Семья должна была только передержать котят, пока те не найдут новый дом.

Но хозяева решили усыновить Тыковку и его брата, ведь люди просто не смогли с ними расстаться.



Но когда подул ветер, настроение Тыковки изменилось / Фото TIA STODDARD

Коты проводят много времени на улице, путешествуют со своей семьей и даже ходят в походы и на каякинг. Однажды котиков взяли с собой на пляж.

Сначала все шло хорошо, Тыковка бегал по песку и чувствовал себя прекрасно. Но вдруг подул сильный ветер и это очень не понравилось коту.



У кота было очень смешное выражение морды / Фото TIA STODDARD

Смотрите 10 замечательных собак, попавших на свадебные фото: забавная подборка

Хозяева успели сделать фото смешной морды, которая морщится от ветра. После того Тыковка еще не раз был на пляже, но ветер ему все равно не нравится.