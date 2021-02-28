Неудачно скривил мордочку: фото кота, который ненавидит пляж
Владельцы взяли своих котов с собой на пляж, но одному из них очень не понравился сильный ветер. Фотографии смешного выражения лица котика покорили сеть.
Источник:The DoDo
Этого рыжего кота зовут Pumpkin (Тыковка – перевод с английского 24 канал). Он попал к своим владельцам крохотным, вместе с мамой.
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Сначала кот спокойно гулял со своим братом / Фото TIA STODDARD
Семья должна была только передержать котят, пока те не найдут новый дом.
Но хозяева решили усыновить Тыковку и его брата, ведь люди просто не смогли с ними расстаться.
Но когда подул ветер, настроение Тыковки изменилось / Фото TIA STODDARD
Коты проводят много времени на улице, путешествуют со своей семьей и даже ходят в походы и на каякинг. Однажды котиков взяли с собой на пляж.
Сначала все шло хорошо, Тыковка бегал по песку и чувствовал себя прекрасно. Но вдруг подул сильный ветер и это очень не понравилось коту.
У кота было очень смешное выражение морды / Фото TIA STODDARD
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Хозяева успели сделать фото смешной морды, которая морщится от ветра. После того Тыковка еще не раз был на пляже, но ветер ему все равно не нравится.
Тыковка не любит ветер / Фото TIA STODDARD
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