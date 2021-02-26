Счастливые животные: собак забрали из приюта – фото до и после
Фотографии веселых и довольных домашних любимцев, которых забрали из приюта – пожалуй, лучшее, что есть в интернете. Предлагаем подборку четвероногих, которые нашли свой дом и самых лучших родителей.
Источник:Boredpanda
В тиктоке появился замечательный тренд: люди показывают фотографии своих любимцев в приюте. А потом сравнивают с домашними фото. Только посмотрите, какими счастливыми стали эти собаки. Если вы колебались, брать ли животное из приюта, взгляните на эти замечательные трансформации.
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Веселый ленивец
От испуганной и напряженной собаки из приюта не осталось и следа / Фото Boredpanda
Больше не боится
Этот щенок боялся даже смотреть на людей, а теперь выглядит счастливым / Фото Boredpanda
Кто бы мог подумать
Из несчастного больного щенка вырос такой красавчик / Фото Boredpanda
Выжил и стал прекрасным
Этого малыша зовут Добби – только посмотрите, что сделала с ним любовь / Фото Boredpanda
Собачка Бубба
Бубба тоже счастлива и здорова в своем доме / Фото Boredpanda
Любовь творит чудеса
Эту красавицу вылечили и забрали в семью / Фото Boredpanda
Стал пушистом облачком
Кто бы мог подумать, что этот пес так трансформируется / Фото Boredpanda
Из покинутого малыша...
...Стал служебной собакой / Фото Boredpanda
Пес с умными глазами
Несчастное создание расцвело и будто сияет в новом доме / Фото Boredpanda
Хороший мальчик
Вкусная еда и хороший уход поставили все на свои места / Фото Boredpanda
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Эмоциональный пес
У него на морде написано, что он счастлив / Фото Boredpanda
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