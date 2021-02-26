Фотографии веселых и довольных домашних любимцев, которых забрали из приюта – пожалуй, лучшее, что есть в интернете. Предлагаем подборку четвероногих, которые нашли свой дом и самых лучших родителей.

В тиктоке появился замечательный тренд: люди показывают фотографии своих любимцев в приюте. А потом сравнивают с домашними фото. Только посмотрите, какими счастливыми стали эти собаки. Если вы колебались, брать ли животное из приюта, взгляните на эти замечательные трансформации.

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Веселый ленивец



От испуганной и напряженной собаки из приюта не осталось и следа / Фото Boredpanda

Больше не боится



Этот щенок боялся даже смотреть на людей, а теперь выглядит счастливым / Фото Boredpanda

Кто бы мог подумать



Из несчастного больного щенка вырос такой красавчик / Фото Boredpanda

Выжил и стал прекрасным



Этого малыша зовут Добби – только посмотрите, что сделала с ним любовь / Фото Boredpanda

Собачка Бубба



Бубба тоже счастлива и здорова в своем доме / Фото Boredpanda

Любовь творит чудеса



Эту красавицу вылечили и забрали в семью / Фото Boredpanda

Стал пушистом облачком



Кто бы мог подумать, что этот пес так трансформируется / Фото Boredpanda

Из покинутого малыша...



...Стал служебной собакой / Фото Boredpanda

Пес с умными глазами



Несчастное создание расцвело и будто сияет в новом доме / Фото Boredpanda

Хороший мальчик



Вкусная еда и хороший уход поставили все на свои места / Фото Boredpanda

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Эмоциональный пес