10 замечательных собак, попавших на свадебные фото: забавная подборка
Некоторые из них попали на свадебные фото случайно, а другие – позируют вместе с молодоженами. Но всех этих собак объединяет одно: безграничная любовь хозяев.
Источник:Boredpanda
Собаки – лучшие друзья многих из нас. Неудивительно, что люди "приглашают" своих любимцев на свадьбу, одевают им праздничные украшения и даже позволяют портить фото.
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Роскошный красавец
Его никто не приглашал фотографироваться, но никто и не хочет выгнать из кадра / Фото Boredpanda
Забавный пес
Нашел новую странную игрушку / Фото Boredpanda
"А как же я?"
Кто объяснит этому малышу, что хозяйка все равно любит его очень сильно / Фото Boredpanda
Свадебный волк
Украсит собой любой средневековый пир / Фото Boredpanda
Главные гости
Вот кто действительно умеет веселиться / Фото Boredpanda
Невероятная красота
Собачке повезло попасть в кадр / Фото Boredpanda
Оптическая иллюзия
Забавное фото невесты и собачки / Фото Boredpanda
Я вас люблю
Этот пес зацелует всех прохожих / Фото Boredpanda
Главный гость
Ему повезло ехать на коленях у жениха / Фото Boredpanda
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Охранник туфель
Этому псу очень нравится свадебная одежда его хозяйки / Фото Boredpanda
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