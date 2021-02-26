Некоторые из них попали на свадебные фото случайно, а другие – позируют вместе с молодоженами. Но всех этих собак объединяет одно: безграничная любовь хозяев.

Собаки – лучшие друзья многих из нас. Неудивительно, что люди "приглашают" своих любимцев на свадьбу, одевают им праздничные украшения и даже позволяют портить фото.

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Роскошный красавец



Его никто не приглашал фотографироваться, но никто и не хочет выгнать из кадра / Фото Boredpanda

Забавный пес



Нашел новую странную игрушку / Фото Boredpanda

"А как же я?"



Кто объяснит этому малышу, что хозяйка все равно любит его очень сильно / Фото Boredpanda

Свадебный волк



Украсит собой любой средневековый пир / Фото Boredpanda

Главные гости



Вот кто действительно умеет веселиться / Фото Boredpanda

Невероятная красота



Собачке повезло попасть в кадр / Фото Boredpanda

Оптическая иллюзия



Забавное фото невесты и собачки / Фото Boredpanda

Я вас люблю



Этот пес зацелует всех прохожих / Фото Boredpanda

Главный гость



Ему повезло ехать на коленях у жениха / Фото Boredpanda

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