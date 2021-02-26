10 чудових собак, які потрапили на весільні фото: кумедна добірка
Деякі з них потрапили на весільні фото випадково, а інші – позують разом з нареченими. Але всіх цих собак об'єднує одне: безмежна любов господарів.
Джерело:Boredpanda
Собаки – найкращі друзі багатьох із нас. Не дивно, що люди "запрошують" своїх улюбленців на весілля, одягають їм святкові прикраси й навіть дозволяють псувати фото.
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Розкішний красунчик
Його ніхто не запрошував фотографуватися, але ніхто й хоче вигнати з кадру / Фото Boredpanda
Кумедний пес
Знайшов нову дивну іграшку / Фото Boredpanda
"А як же я?"
Хто пояснить цьому малюку, що господиня все одно любить його дуже сильно / Фото Boredpanda
Весільний вовк
Прикрасить собою будь-який середньовічний бенкет / Фото Boredpanda
Головні гості
Ось хто справді вміє веселитися / Фото Boredpanda
Неймовірна краса
Песику пощастило потрапити в кадр / Фото Boredpanda
Оптична ілюзія
Кумедне фото нареченої та песика / Фото Boredpanda
Я вас люблю
Цей пес вкриє поцілунками усіх перехожих / Фото Boredpanda
Головний гість
Йому пощастило їхати на колінах в нареченого / Фото Boredpanda
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Охоронець туфель
Цьому песику дуже подобається весільний одяг його господині / Фото Boredpanda
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