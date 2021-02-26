Фотографії веселих і задоволених домашніх улюбленців, яких забрали з притулку – мабуть, найкраще, що є в інтернеті. Пропонуємо добірку чотирилапих, які знайшли свій дім і найкращих батьків.

У тіктоці з'явився чудовий тренд: люди показують фотографії своїх улюбленців в притулку. А потім порівнюють з домашніми фото. Тільки погляньте, якими щасливими стали ці собаки. Якщо ви вагалися, чи брати тварину з притулку, погляньте на ці чудові трансформації.

Цікаво Вперше у світі: цуценя народилося з 6 лапками й вижило

Веселий лінивець



Від зляканого і напруженого собаки з притулку не залишилося й сліду / Фото Boredpanda

Більше не боїться



Це цуценя боялося навіть дивитися на людей, а тепер виглядає щасливим / Фото Boredpanda

Хто б міг подумати



З нещасного хворого цуценяти виріс такий красунчик / Фото Boredpanda

Вижив і став прекрасним



Цього малюка звуть Добі – тільки подивіться, що зробила з ним любов / Фото Boredpanda

Песик Бубба



Бубба теж щаслива й здорова у своєму домі / Фото Boredpanda

Любов робить дива



Цю красуню вилікували й забрали в родину / Фото Boredpanda

Став пухнастою хмаринкою



Хто б міг подумати, що цей пес так трансформується / Фото Boredpanda

З покинутого малюка…



…Став службовим собакою / Фото Boredpanda

Пес з розумними очима



Нещасне створіння розцвіло і ніби сяє в новому домі / Фото Boredpanda

Хороший хлопчик



Смачна їжа і хороший догляд поставили усе на свої місця / Фото Boredpanda

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Емоційний пес



У нього на морді написано, що він щасливий / Фото Boredpanda