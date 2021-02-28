Власники взяли своїх котів із собою на пляж, але одному із них дуже не сподобався сильний вітер. Фотографії кумедного виразу обличчя котика підкорили мережу.

Цього рудого кота звати Pumpkin (Гарбузик – переклад з англійської 24 канал). Він потрапив до своїх власників крихітним, разом із мамою.

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Спочатку кіт спокійно гуляв зі своїм братом / Фото TIA STODDARD

Родина повинна була тільки перетримати кошенят, поки ті не знайдуть новий дім.

Але господарі вирішили всиновити Гарбузика і його брата, адже просто не змогли з ними розпрощатися.



Але коли подув вітер, настрій Гарбузика змінився / Фото TIA STODDARD

Коти проводять багато часу на вулиці, подорожують зі своєю сім'єю і навіть ходять в походи та на каякінг. Одного разу котиків взяли з собою на пляж.

Спершу все йшло добре, Гарбузик бігав піском і почувався чудово. Але раптом подув сильний вітер і це дуже не сподобалося коту.



У кота був дуже смішний вираз морди / Фото TIA STODDARD

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Господарі встигли зробити фото кумедної морди, яка кривиться від вітру. Після того Гарбузик ще не раз був на пляжі, але вітер йому все одно не подобається.