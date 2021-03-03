У Таїланді ситуація з бездомними собаками іноді буває кричущою: тут за ними ніхто не доглядає і не намагається зменшити їх популяцію. Однак є небайдужа людина, яка насмілилася взяти справу у свої руки.

Кухар зі Швеції, на ім'я Майкл Дж. Бейнс переїхав до Таїланду. Незабаром чоловік відкрив притулок для тварин під назвою "The Man That Rescues Dogs" ("Чоловік, який рятує собак" – переклад 24 канал).

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Власник притулку з врятованим собакою / Фото Boredpanda

За період своєї непростої роботи чоловік справді врятував понад 2000 собак і котів. Майкл почав допомагати тваринам ще 10 років тому, а зараз чоловік має справжній притулок з 30 співробітниками.

Притулок розташований у провінції Чон-Бурі, що в Таїланді. Зараз тут мешкає 600 собак. Більшість тварин були знайдені хворими, пораненими, деякі – паралізованими. У притулку також є 45 собак, які пересуваються на візках.



Тварини мають змогу пересуватися на візках / Фото Boredpanda

Доглядати за такою кількістю тварин не просто. Багато з них потребують не тільки годування й прогулянок, а й фізіотерапевтичних процедур.

Вже о 6-й ранку собак з інвалідністю ведуть на прогулянку. Потім їх годують і прибирають вольєри. О 14-й собаки йдуть гуляти ще раз.



Собаки із задоволенням ходять на прогулянку / Фото Boredpanda

У притулку працюють 2 ветеринари й асистент. Вони перебувають там цілий день. Майже щодня доводиться когось стерилізувати. Клініка є безкоштовною для тварин місцевих мешканців.

Також ветеринари допомагають паралізованим собакам в притулку відновити хоча б частину рухової активності. Це значно покращує якість їх життя.

Ми не беремо плати за наші послуги... Для нас важливіше мати здорових, вакцинованих та стерилізованих тварин у нашій громаді, ніж отримувати прибуток, – розповідає головний помічник власника притулку Кріс Чідічімо.

Доглядати за такою кількістю собак з інвалідністю справді непросто. Але ті, хто працює в притулку, знають, для чого їм це потрібно.



Волонтери допомагають доглядати собак / Фото Boredpanda

Коли ви вперше бачите паралізованого пса на своєму візку, який бігає вільно й усміхається, це одна з найкращих частин процесу, – ділиться Кріс.

На діяльність притулку сильно вплинула пандемія. У період карантину кількість пожертв зменшилася на 40%. Також знизилося число волонтерів, які безкоштовно допомагали доглядати за тваринами. Без них значно зросло навантаження на персонал.



Собаки з інвалідністю радіють життю / Фото Boredpanda

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Допомагають притулку місцеві мешканці. Деякі з них беруть під свою опіку одну або кілька собак, а інші – роблять пожертви для того, щоб притулок міг існувати.

Більше фото з притулку для собак у Таїланді дивіться тут: