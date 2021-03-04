Ручные утки и козы в веночках: сестры из Австралии ведут волшебный блог о природе
2 сестры имеют собственный блог о жизни на ферме. Они занимаются проблемой восстановления земель, уничтоженных в результате деятельности человека. А еще – постят замечательные фото и видео своих домашних животных.
Источник:инстаграм Mother The Mountain Farm
Сестры Джулия и Анастасия Вандербил живут на ферме под названием Mother The Mountain. Она расположена в регионе Бунджалунг, что на Восточном побережье Австралии.
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Все животные на ферме очень ручные / Фото Mother The Mountain Farm
Девушки имеют собственный блог, в котором рассказывают о фермерстве, строительстве, саде и уходе за животными.
Фермерши занимаются развитием и популяризацией устойчивого образа жизни. Они рассказывают о том, как уменьшить влияние людей на окружающую среду, а также восстановить утраченные ресурсы земли.
Сестры тщательно заботятся о всех своих любимцах / Фото Mother The Mountain Farm
Для этого Джулия и Анастасия исследуют практику коренных народов – аборигенов.
На ферме живут много разных животных. Ее хозяйки выращивают коз, овец, уток, кур и так далее. Все животные очень ручные: они участвуют в фотосессиях, сидят на руках у сестер и ходят с ними на прогулки.
Фермерши даже делают одежду собственноручно / Фото Mother The Mountain Farm
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Фотографии с ручными животными вдохновляют людей возвращаться к природе и устойчивому образу жизни.
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