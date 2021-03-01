Коты-экскурсоводы: какие хвостатые живут в Черниговских музеях
Кроме картин, скульптур, а также бивней, скелетов и других экспонатов, в музеях Чернигова можно увидеть еще и котов. Рассказываем, как живется пушистым любителям старины и ценителям прекрасного.
Источник:UA: Чернигов
Коты из музеев ежедневно гуляют между картин, бивней, скелетов и старинных черепков. Пушистые хранители музеев Чернигова ходят на экскурсии, встречают посетителей и получают вкусную еду за свою работу.
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Хранительница художественного музея
В Черниговском областном художественном музее живет кошка Буся. Каждое утро она с нетерпением ждет первого посетителя.
Буся любит встречать посетителей музея / Фото UA: Чернигов
Пушистая трехцветная Буся прекрасно смотрится на фоне картин и скульптур. Каждое утро кошка сидит у главной лестницы и наблюдает, кто и куда идет. Буся даже пытается познакомиться с посетителями. Иногда пушистая красавица посещает музыкальные и театрализованные мероприятия.
У Буси есть собственная должностная инструкция. В документе написано, что кошка не имеет никаких обязанностей, а вот работники музея должны ее кормить и ухаживать.
Поэтому Буся имеет собственную полку в холодильнике для персонала. Кошку кормят все работники музея.
Буся из Музея современного искусства
А в соседнем Музее современного искусства "Пласт-Арт" тоже живет кошка, и ее тоже зовут Буся. Животное принес из дома директор музея Борис Дедов. Рассказывает, что дома не на кого было оставить кошку, поэтому решил поселить ее на работе.
Животное полюбили и сотрудники музея, и посетители / Фото UA: Чернигов
Кошку любят и работники, и посетители. Животное дежурит с вахтером, играет в выставочных залах. А иногда садится и смотрит на картины. Может так просидеть даже полчаса.
Кошка-ветеран из исторического музея
А в Черниговском историческом музее живет кошка Гапа. Животное уже настоящий ветеран музейной работы – живет здесь 17 лет.
Гапа живет в музее более 17 лет / Фото UA: Чернигов
Гапа очень осторожна с экспонатами: присматривается к ним, но не нюхает, не облизывает, не трется. Когда Гапе было 10 лет, работники музея сделали ей подарок – календарь с фотографиями кошки.
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Кошка имеет даже календарь с собственными фото / Фото UA: Чернигов
Смотрите видео музейных котов Чернигова:
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