Если у вас есть кот, вы точно испытывали определенные бытовые неудобства от проживания с четвероногим. Коты – хищники с сильно развитыми инстинктами, животные не теряют их даже в условиях квартиры.

Именно потому, что коты имеют ярко выраженные инстинкты, они часто ведут себя не так, хотелось бы владельцам. Котов почти невозможно дрессировать и достаточно сложно объяснить им правила поведения и "хорошего тона".

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Рассказываем, как подстроить свой интерьер под нужды четвероногого любимца.



Советы для тех, у кого в квартире живет кот / Фото Funpics86

Зеленый чай

Добавьте несколько листочков зеленого чая в кошачий лоток. Чай будет поглощать неприятный запах.

Сосновые шишки

Разложите их вокруг горшков с вазонами. Коту неприятно ходить по шишках, поэтому он будет держаться от вазонов подальше. Но не забудьте, что коты любят сбрасывать мелкие предметы на пол, потому шишки лучше закрепить на картоне, например.



Сделайте для кота удобную лежанку / Фото Funpics86

Кошачий трон

Сделайте на подоконнике высокое сиденье для четвероногого. Коты любят наблюдать в окно за тем, что происходит на улице.



Сделайте коту место для сидения на окне / Фото Aroundpet

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