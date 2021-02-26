Эта собака из приюта стала настоящей любимицей сети. Пес не только хочет повеселиться, но и намекает посетителям, что нужно забрать домой именно его.

Видео было опубликовано на популярном ресурсе Reddit. Этого пса зовут Лео и он живет в центре спасения собак.

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В течение дня Лео собирает все теннисные мячи, которые только сможет найти на территории приюта. И перебрасывает их через ограждение вольера. Он ожидает, что кто-то из потенциальных усыновителей бросит ему мячик.

Как только к вольеру подходят посетители, Лео перебрасывает мячик через забор. Надеемся, харизматичного и смешного пса все-таки усыновят и он ежедневно сможет играть с хозяевами.

Почему ты снимаешь? Брось ему мяч, – комментируют пользователи Reddit.