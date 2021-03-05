Черкащанка поставила себе цель – вывести собственную породу кошек. Женщина уже почти 30 лет занимается разведением редких пород домашних животных.

На выведение новой породы у черкащанки Ирины Мерзленко ушло около 6 лет. Женщина является автором породы – аналогов этим котам нет во всем мире.

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У кошек породы "топаз" черная шерсть и голубые глаза / Фото Суспильное Черкассы

Черкасская порода кошек имеет черную шерсть и голубые глаза. Для того чтобы достичь такого сочетания, Ирине пришлось искать нужную породу за рубежом, а потом еще около 4 лет исследовать литературу и экспериментировать со скрещиванием животных.



Для выведения породы понадобилось 6 лет / Фото Суспильное Черкассы

Новая порода кошек называется "топаз". Все ее представители исключительно черного цвета. Характерной особенностью этих кошек является доминантный ген голубых глаз.

В природе есть только 2 породы кошек с голубыми глазами: сиамские и белые коты. Но Ирине удалось найти кошек, которые стали родоначальниками новой породы.

Я очень любознательна и изучала литературу, интернет-ресурсы – все что можно было изучить, и нашла такую ​​породу как "охос озулес". На фото была рыжая кошка с голубыми глазами, и я загорелась найти такой ген, и я нашла, – рассказывает Ирина Мерзленко.



Эти коты очень любят играть с людьми / Фото Суспильное Черкассы

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Кошки породы "топаз" очень активны и любознательны. Они любят играть и контактировать с людьми.