Ученым удалось выяснить, что 3 глубоководных вида акул, живущие в водах неподалеку от Новой Зеландии, светятся в темноте. Это стало настоящим открытием.

Одним из видов, которые удалось найти, стала черная акула. Она является самым известным позвоночным в мире и может достигать длины почти 2 метра.

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Такие же способности имеют черная светящаяся акула и южная акула. Все эти виды уже известны морским биологам. Однако то, что они светятся в темноте, ученые обнаружили впервые.

Биолюминесценция – выработка собственного света организмом животных. Это явление наблюдается у многих морских животных, а также у насекомых: например, светлячков.

Ученые считают, что биолюминесценция акул может помочь им прятаться от хищников, а также избегать других угроз. Акулы светятся благодаря фотофорам – клеткам со специальными бактериями, расположенным в их коже.

Все 3 вида акул живут в так называемой "сумеречной зоне ": на глубине от 200 до 1000 метров. Этим видам негде спрятаться в толще воды, поэтому свечение тела может стать для них формой маскировки.

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Ученые из Лёвенского католического университета в Бельгии и Национального института исследований воды и атмосферы в Новой Зеландии объясняют , что для морских организмов важно "светиться".