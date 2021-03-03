С появлением щенка в вашем доме изменится немало вещей. Станет опасно разбрасывать вещи – новый житель может их испортить. От пушистых ковров тоже придется на время отказаться. Рассказываем, как сделать урон от невоспитанного щенка минимальным.

Многие оказываются неготовыми к появлению в квартире щенка. Как т олько вы с новым обитателем переступите порог, как он начнет проявлять себя. Щенки – очень милые создания. Но для неподготовленного человека их появление в квартире может превратиться в кошмар.

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Многие люди отказываются от щенка уже в первые дни пребывания малыша дома. Постоянные лужи, плач щенка ночью, испорченные и разгрызены вещи – такое обычно не показывают на картинках в интернете. Поэтому, если вы хотите стойко выдержать первые дни щенка в своем доме, нужно тщательно подготовиться.

Безопасность малыша

Щенки любят все пробовать на зуб. Для безопасности малыша обязательно спрячьте все опасные предметы подальше. Позаботьтесь, чтобы щенок не мог достать стиральный порошок, лекарства, детские игрушки, ядовитые вазоны и тому подобное.



Щенок в доме требует постоянного внимания / Фото Unsplash

Если есть возможность, спрячьте провода и удлинители. Если же это невозможно, обработайте их специальным спреем, который приучает собак не грызть вещи. Он продается в зоомагазинах и ветеринарных аптеках.

Спрячьте от щенка мусорные ведра. Лучше убрать их с глаз – например, поставить в тумбы, которые закрываются.

Установите границы или приобретите домашний вольер

Если малышу с первых дней придется оставаться дома одному, лучшее решение – приобрести для него квартирный вольер или ограждение. Это ограничит пространство, где щенок будет находиться, убережет малыша и дом от разрушения.



Когда вас нет дома, щенка можно содержать в квартирном вольере / Фото Unsplash

Щенки, которые остаются одни, непременно пробуют развлекаться – драть обои, грызть плинтуса, жевать мебель и тому подобное. Вольер поможет избежать таких неприятностей.

Но покупайте вариант, который подходит щенку по размеру: вольер должен быть просторным и комфортным. Не заставляйте малыша сидеть в нем целый день – пусть вольер станет местом, которое используют только в определенные часы. Перед тем, как оставить малыша самого дома, проведите время активно – погуляйте или поиграйте со щенком. Так он устанет и большую часть времени в ваше отсутствие дома будет спать.

Уберите ковры

Щенки в возрасте до 6 месяцев будут регулярно ходить в туалет дома. Это нормальный процесс, малыши еще не изучили правила поведения и не понимают, где можно и нельзя справлять нужду.

Ваша задача: не ругаться малыша, а постепенно приучать его к туалету на улице. Выносите щенка на улицу после еды и длительного сна. Обязательно хвалите за то, что малыш сделал свои дела на улице.

В квартире же в этот период нужно убрать все ковры. Если ваш пол боится влаги – например, паркет или ламинат – застелите те комнаты, в которых находится щенок, временным влагостойким покрытием. Будьте готовы убирать лужи минимум 3 раза в день.

Сначала такая ситуация очень пугает неопытных владельцев собак, но знайте – период туалета в квартире пройдет очень быстро и вы начнете действительно наслаждаться жизнью с собакой.

Купите миски, поводок и ошейник

Еще до того, как принести в дом щенка, приобретите необходимый минимум вещей. Обязательно купите 2 миски: для еды и воды, а также поводок и ошейник – для тех щенков, которым уже можно гулять. Выходить на прогулки могут только те щенки, которым уже сделали соответствующие прививки . До прививок выносить малышей на улицу категорически запрещено – они могут подхватить смертельно опасные болезни.



Купите для малыша ошейник и адресник / Фото Unsplash

Проконсультируйтесь с ветеринаром о питании малыша и сделайте запас еды хотя бы на несколько дней. Помните – когда щенок попадет в ваш дом, у вас может просто не оказаться времени на покупки – в первые дни он потребует много внимания.

Также сразу закажите адресник с вашим номером телефона. Хорошие хозяева всегда позаботятся о том, чтобы собака смогла вернуться домой в случае критической ситуации или побега.

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Место для щенка

Все щенки очень хитрые и будут пытаться залезть к вам в постель с первых дней в новом доме. Если в этот период не научить малыша спать на своем месте, то есть риск получить собаку, которую невозможно будет отучить от кровати.



Когда собака отдыхает на своем месте, ее нельзя трогать / Фото Unsplash

Поэтому в первый же день покажите щенку его место. Если малыш упорно лезет на диван, относите его на место и там вознаграждайте вкусностями. Уважайте личное пространство собаки: когда малыш отдыхает на своей подстилке, не трогайте его. Не позволяйте детям дразнить собаку, или заставлять играть, когда тот лежит в своем углу. Пусть лежанка или подстилка станут для собаки пространством, в котором пес может отдыхать от всех.

Много игрушек

Чтобы щенок не грыз все подряд, сразу дайте ему немалый комплект игрушек. Приобретите канаты для перетягивания, твердые резиновые игрушки, чтобы малыш мог "чесать зубы" в период их замены на постоянные, а также косточки, которые можно жевать и съедать. Мячики, игрушки, которые пищат – все это развлечет малыша и убережет вашу квартиру. Чем больше игрушек и активного времени с хозяевами имеет малыш – тем меньше желание все грызть и портить.



У собаки обязательно должны быть собственные игрушки / Фото Unsplash

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