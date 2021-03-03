З появою цуценяти у вашому домі зміниться чимало речей. Стане небезпечно розкидувати речі – новий мешканець може їх зіпсувати. Від пухнастих килимів теж доведеться на деякий час відмовитися. Розповідаємо, як зробити шкоду від невихованого цуценяти мінімальною.

Чимало людей виявляються неготовими до появи у квартирі цуценяти. Щойно ви з новим мешканцем переступите поріг, як він почне проявляти себе. Цуценята – надзвичайно милі створіння. Але для непідготовленої людини їх поява у квартирі може перетворитися на кошмар.

Зворушлива історія 6 лап на двох: особливі коти з притулку в США ніколи не розлучаються

Багато людей відмовляються від цуценяти вже в перші дні перебування малюка вдома. Постійні калюжі, плач цуценяти вночі, зіпсовані й розгризені речі – таке зазвичай не показують на картинках в інтернеті. Тому, якщо ви хочете стійко витримати перші дні цуценяти у своєму домі, потрібно ретельно підготуватися.

Безпека малюка

Цуценята люблять усе пробувати на зуб. Для безпеки малюка обов'язково заховайте всі небезпечні предмети якомога далі. Подбайте, щоб цуценя не могло дістати пральний порошок, ліки, дитячі іграшки, отруйні вазони тощо.



Цуценя в домі потребує постійної уваги / Фото Unsplash

Якщо є змога, заховайте дроти й подовжувачі. Якщо ж це неможливо, обробіть їх спеціальним спреєм, який привчає собак не гризти речі. Він продається у зоомагазинах та ветеринарних аптеках.

Заховайте від цуценяти смітники. Найкраще прибрати їх з очей – наприклад, поставити в тумби, що закриваються.

Встановіть межі або придбайте домашній вольєр

Якщо малюку з перших днів доведеться залишатися вдома самому, найкраще рішення – придбати для нього квартирний вольєр або огорожу. Це обмежить простір, де цуценя буде перебувати, вбереже малюка і дім від руйнувань.



Коли вас немає вдома, цуценя можна утримувати у квартирному вольєрі / Фото Unsplash

Цуценята, які залишаються самі, неодмінно пробують розважатися – дерти шпалери, гризти плінтуси, жувати меблі тощо. Вольєр допоможе уникнути таких неприємностей.

Але купуйте варіант, який підходить цуценяті за розміром: вольєр має бути просторим та комфортним. Не змушуйте малюка сидіти у ньому цілий день – нехай вольєр стане місцем, яке використовують тільки у певні години. Перед тим, як залишити маленького собаку самого вдома, проведіть час активно – погуляйте або пограйтеся з цуценям. Так воно втомиться і більшість часу вашої відсутності вдома буде спати.

Приберіть килими

Цуценята у віці до 6 місяців будуть регулярно ходити в туалет вдома. Це нормальний процес, малюки ще не вивчили правила поведінки й не розуміють, де можна й не можна справляти свої потреби.

Ваше завдання: не сваритися на малюка, а поступово привчати його до туалету на вулиці. Виносьте цуценя надвір після їжі й тривалого сну. Обов'язково хваліть за те, що малюк зробив свої справи на вулиці.

У квартирі ж у цей період потрібно прибрати усі килими. Якщо ваша підлога боїться вологи – наприклад, паркет або ламінат – застеліть ті кімнати, у яких перебуває малюк, тимчасовим вологостійким покриттям. Будьте готові прибирати калюжі щонайменше тричі на день.

Спершу така ситуація дуже лякає недосвідчених власників собак, але знайте – період туалету у квартирі минеться дуже швидко і ви почнете справді насолоджуватися життям із собакою.

Купіть миски, повідець та нашийник

Ще до того, як принести у дім цуценя, придбайте необхідний мінімум речей. Обов'язково купіть 2 миски: для їжі та води, а також повідок та нашийник – для тих цуценят, яким вже можна гуляти. Виходити на прогулянки можуть тільки ті цуценята, яким вже зробили відповідні щеплення. До щеплень виносити малюків на вулицю категорично заборонено – вони можуть підхопити смертельно небезпечні хвороби.



Купіть для малюка нашийник і адресник / Фото Unsplash

Проконсультуйтеся з ветеринаром щодо харчування малюка і зробіть запас їжі хоча б на кілька днів. Пам'ятайте – коли малюк потрапить у ваш дім, у вас може просто не виявитися часу на покупки – у перші дні цуценя потребуватиме багато уваги.

Також одразу замовте адресник із вашим номером телефону. Хороші господарі завжди подбають про те, щоб собака зміг повернутися додому в разі критичної ситуації або втечі.

Вам сподобається Щось пішло не так: кумедні фото собак, які порушують закони фізики

Місце для цуценяти

Усі цуценята дуже хитрі й будуть намагатися залізти до вас у ліжко з перших днів у новому домі. Якщо в цей період не навчити малюка спати на своєму місці, то є ризик отримати собаку, яку неможливо буде відучити від ліжка.



Коли собака відпочиває на своєму місці, її не можна чіпати / Фото Unsplash

Тому в перший же день покажіть цуценяті його місце. Якщо малюк вперто лізе на диван, відносьте його на місце і там винагороджуйте смаколиками. Поважайте особистий простір собаки: коли малюк відпочиває на своїй підстилці, не чіпайте його. Не дозволяйте дітям дражнити собаку, або змушувати гратися, коли той лежить у своєму кутку. Нехай лежанка чи підстилка стануть для собаки недоторканим простором, в якому пес може відпочивати від усіх.

Багато іграшок

Щоб цуценя не гризло все підряд, одразу дайте йому чималий комплект іграшок. Придбайте канати для перетягування, тверді гумові іграшки, щоб малюк міг "чесати зуби" в період їх заміни на постійні, а також кісточки, які можна жувати та з'їдати. М’ячики, іграшки, які пищать – все це розважить малюка і вбереже вашу квартиру. Чим більше іграшок і активного часу з господарями має малюк – тим менше бажання щось гризти й псувати.



У собаки обов'язково мають бути власні іграшки / Фото Unsplash

Актуально Кіт у квартирі: практичні поради для власників

Не давайте собаці замість іграшок старе взуття. Пес не розуміє різниці між старим і новим взуттям – тому може з легкістю розгризти вашу улюблену пару. Також не давайте собаці гратися дитячими іграшками – у них можуть бути небезпечні елементи або наповнювач, які цуценя легко може проковтнути.