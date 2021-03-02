Ці коти чимало пережили. Кожен з них втратив кінцівку і, зрештою, опинився у притулку. Але це не заважає їм радіти життю і гратися щодня.

Ці двоє симпатичних котів – самець і самка. Їх звати Берт і Пріус. Обидві тварини опинилися на вулиці, пережили чимало страждань і потрапили до притулку.

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Особливими цих друзів робить те, що у кожного з них немає лапки. Однак це не заважає котам активно гратися й насолоджуватися життям.

Рудого Берта знайшли в парку. Він ніяк не йшов на контакт, тому волонтерам довелося за ним побігати. Зрештою, кота зловили й відвезли до притулку. Однак одну лапу довелося ампутувати – вона була травмована й зрослася неправильно.

Відео порятунку Берта:

Триколірну кицьку на прізвисько Пріус знайшли, коли вона застрягла в машині. На жаль, скалічену лапу кішки теж довелося ампутувати.

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Котам пощастило знайти родину / Фото Hope for paws

Під час реабілітації кіт та кішка познайомилися. Вони почали увесь час проводити разом. А через рік їм дуже пощастило – знайшлася сім'я, яка всиновила обох котів.

Тепер Берт та Пріус живуть звичайним котячим життям і інвалідність зовсім не заважає їм.

Дивіться відео, як зараз живуть трилапі котики: