6 лап на двоих: особенные коты из приюта в США никогда не расстаются
Эти коты немало пережили. Каждый из них потерял конечность и, наконец, оказался в приюте. Но это не мешает им радоваться жизни и играть каждый день.
Источник:инстаграм Hope for paws
Эти двое симпатичных кошек – самец и самка. Их зовут Берт и Приус. Оба животных оказались на улице, пережили немало страданий и попали в приют.
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Особыми этих друзей делает то, что у каждого из них нет лапки. Однако это не мешает котам активно играть и наслаждаться жизнью.
Рыжего Берта нашли в парке. Он никак не шел на контакт, поэтому волонтерам пришлось за ним побегать. В конце концов, кота поймали и отвезли в приют. Одну лапу кота пришлось ампутировать – она была травмирована и срослась неправильно.
Видео спасения Берта:
Трехцветную кошку по кличке Приус нашли, когда она застряла в машине. К сожалению, искалеченную лапу кошки тоже пришлось ампутировать.
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Котам удалось найти семью / Фото Hope for paws
Во время реабилитации кот и кошка познакомились. Они начали все время проводить вместе. А через год им очень повезло – нашлась семья, которая усыновила двух котов.
Теперь Берт и Приус живут обычной кошачьей жизнью и инвалидность совсем не мешает им.
Смотрите видео, как сейчас живут трехлапые котики:
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