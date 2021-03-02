Эти коты немало пережили. Каждый из них потерял конечность и, наконец, оказался в приюте. Но это не мешает им радоваться жизни и играть каждый день.

Эти двое симпатичных кошек – самец и самка. Их зовут Берт и Приус. Оба животных оказались на улице, пережили немало страданий и попали в приют.

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Особыми этих друзей делает то, что у каждого из них нет лапки. Однако это не мешает котам активно играть и наслаждаться жизнью.

Рыжего Берта нашли в парке. Он никак не шел на контакт, поэтому волонтерам пришлось за ним побегать. В конце концов, кота поймали и отвезли в приют. О дну лапу кота пришлось ампутировать – она была травмирована и срослась неправильно.

Видео спасения Берта:

Трехцветную кошку по кличке Приус нашли, когда она застряла в машине. К сожалению, искалеченную лапу кошки тоже пришлось ампутировать.

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Котам удалось найти семью / Фото Hope for paws

Во время реабилитации кот и кошка познакомились. Они начали все время проводить вместе. А через год им очень повезло – нашлась семья, которая усыновила двух котов.

Теперь Берт и Приус живут обычной кошачьей жизнью и инвалидность совсем не мешает им.