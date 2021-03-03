Не каждый день можно увидеть такую ​​интересную картину: на дамбе в Черновцах гулял страус. Черновчане начали распространять видео "потеряшки" в социальных сетях.

Житель Черновцов Александр Веренинов заметил одинокого страуса, который гулял по дамбе вблизи Калиновского рынка. Мужчина снял птицу на видео и разместил в фейсбуке.

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Глобальное потепление. Страусы на Буковине, – прокомментировал необычную находку Александр.

На видео заметно, что птица спокойно гуляет у реки Прут. Она не испугалась человека, а наоборот, проявляла к нему интерес.



Владелец птицы отозвался и забрал его домой / Фото Черновецкий Проминь

К счастью, нашелся владелец благородной птицы и забрал его домой.

Хозяева страуса содержат целое домашнее хозяйство: корову и 3 гигантских птицы. Когда заметили, что один из страусов исчез, сразу начали его искать.

Пользователям фейсбука такая диковинка понравилась. За сутки видео со страусом собрало более 16 000 просмотров.