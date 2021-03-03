В Черновцах потеряли страуса: птица бродил возле реки и не боялась людей – видео
Не каждый день можно увидеть такую интересную картину: на дамбе в Черновцах гулял страус. Черновчане начали распространять видео "потеряшки" в социальных сетях.
Источник:Черновецкий проминь
Житель Черновцов Александр Веренинов заметил одинокого страуса, который гулял по дамбе вблизи Калиновского рынка. Мужчина снял птицу на видео и разместил в фейсбуке.
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Глобальное потепление. Страусы на Буковине, – прокомментировал необычную находку Александр.
На видео заметно, что птица спокойно гуляет у реки Прут. Она не испугалась человека, а наоборот, проявляла к нему интерес.
Владелец птицы отозвался и забрал его домой / Фото Черновецкий Проминь
К счастью, нашелся владелец благородной птицы и забрал его домой.
Хозяева страуса содержат целое домашнее хозяйство: корову и 3 гигантских птицы. Когда заметили, что один из страусов исчез, сразу начали его искать.
Пользователям фейсбука такая диковинка понравилась. За сутки видео со страусом собрало более 16 000 просмотров.
Видео прогулки страуса в Черновцах:
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