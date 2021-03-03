Не кожного дня можна побачити таку цікаву картину: на дамбі в Чернівцях гуляв страус. Чернівчани почали розповсюджувати відео загубленого птаха у соціальних мережах.

Чернівчанин Олександр Веренінов помітив одинокого страуса, який гуляв дамбою поблизу Калинівського ринку. Чоловік зняв птаха на відео і розмістив у фейсбуці.

Зворушливо 6 лап на двох: особливі коти з притулку в США ніколи не розлучаються

Глобальне потепління. Страуси на Буковині,

– прокоментував незвичну знахідку Олександр.

На відео помітно, що птах спокійно гуляв біля річки Прут. Він не злякався людину, а навпаки, проявляв до неї цікавість.



Власник птаха відгукнувся і забрав його додому / Фото Чернівецький промінь

На щастя, знайшовся власник благородного птаха і забрав його додому.

Господарі страуса утримують ціле домашнє господарство: корову й 3 гігантських птахів. Коли помітили, що один зі страусів зник, одразу почали його шукати.

Користувачам фейсбуку така дивина сподобалася. За добу відео зі страусом набрало понад 16 тисяч переглядів.

Перегляньте відео прогулянки страуса в Чернівцях: