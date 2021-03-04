Вченим вдалося з'ясувати, що 3 глибоководних види акул, які живуть поблизу Нової Зеландії, світяться в темряві. Це стало відкриттям для науковців.

Одним із видів, які вдалося відшукати, є чорна акула. Вона є найвідомішим хребетним у світі й може досягати довжини майже 2 метри.

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Також здатні світитися чорночерева акула і південна акула. Усі ці види вже відомі морським біологам. Однак те, що вони світяться в темряві, вчені виявили вперше.

Біолюмінесценція – вироблення власного світла організмом тварин. Це явище спостерігають у багатьох морських тварин, а також у комах: наприклад, світлячків.

Вчені вважають, що біолюмінесценція акул може допомогти їм ховатися від хижаків, а також уникати інших загроз. Акули світяться завдяки фотофорам – клітинам зі спеціальними бактеріями, що розташовані в їх шкірі.

Усі 3 види акул живуть у так званій "зоні сутінків": на глибині від 200 до 1000 метрів. Цим видам немає де заховатися у товщі води, тому світіння тіла може стати для них формою маскування.

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Вчені з Левенського католицького університету у Бельгії та Національного інституту досліджень води та атмосфери в Новій Зеландії пояснюють, що для морських організмів важливо "світитися".

Виробництво світла на глибині повинно відігравати важливу роль у структуруванні найбільшої екосистеми на нашій планеті, – повідомляють вони.