Користувачі інтернету надзвичайно полюбляють котів. Щоб привабити увагу до чергової хвостатої зірки мережі, власники придумують незвичний одяг та аксесуари для фотосесій.

Новий тренд фотографій з котами бере свій початок з Індонезії. Місцеві користувачі твітеру та інстаграму почали одягати своїх кішок у хіджаби. Ці маленькі аксесуари дуже схожі на одяг, який носять індонезійські жінки.

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Хіджаби для кішок можна навіть придбати на спеціальному сайті під назвою Shopee Indonesia. Аксесуари для чотирилапих коштують близько 6 доларів.

Першим сфотографував свого вихованця у хіджабі користувач твітеру з ніком @txtdarionlshop. За кілька годин публікація стала вірусною.

Через це зріс попит на такий одяг для тварин. Продавець хіджабів для кішок Фреді Лугіна Пріаді розповідає, що не очікував такого ажіотажу.

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Користувачі мережі просять не залишати кішок у хіджабах надовго – це може нашкодити тварині. Але, ймовірно, власники використовують цей одяг тільки для кумедних фотосесій.