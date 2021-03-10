Власники попросили оцінити фото своїх собак і отримали веселі результати: 10 прикладів
Користувачі інтернету попросили оцінити фотографії своїх собак. Деякі фото виявилися надзвичайно смішними. Ділимося із вами найкурйознішими з них.
Джерело:Boredpanda
Засновник проєкту "Ми оцінюємо собак" (We rate dogs) Метт Нельсон навіть не сподівався на такий успіх своєї сторінки. А тепер люди щодня присилають йому сотні фото собак для того, щоб інші оцінили красу та кумедність їх улюбленців.
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Собака-астронавт
Кумедна собака з бульбашками / Фото We rate dogs
Це Неллі. Вона астронавт. Будь ласка, не переривайте її вихід у відкритий космос.
Малюк-метеорит
Кумедний пес викопав ямку та спить в ній / Фото We rate dogs
Ми оцінюємо тільки собак. Це метеорит, який впав з найвищою частини галактики. Будь ласка, надсилайте тільки собак. Дякуємо.
Врятований песик
Песик спить зі своєю мискою / Фото We rate dogs
Цього малюка врятували й забрали додому. Він ніяк не може звикнути, що має власну миску.
Ретривер і райдуга
Коли ракурс вирішує усе / Фото We rate dogs
Це Косі. Коли він справді сконцентрується, то може стріляти райдугою зі своєї голови.
Великий Татко
Бульдог сумує, бо його не випустили гратися з дітьми / Фото We rate dogs
Пес на прізвисько Великий Татко засумував. Він спостерігає з дітьми з балкона замість того, щоб гратися з ними на вулиці.
Онлайн-навчання
Пес зосереджено дивиться в екран / Фото We rate dogs
Це Ріплі й це його 1-й день у Zoom-класі.
Виглядає, як морозиво з печивом
Пес незвичайного забарвлення / Фото We rate dogs
Востаннє, ми оцінюємо тільки собак. Якщо хтось ще впустить на підлогу ріжок морозива з Орео, то підніміть його. Дякую.
Майстер камуфляжу
Пес зливається зі своїм спальним місцем / Фото We rate dogs
Про це фото засновники проєкту написали "Чому хтось надіслав нам фото без собаки?", й поскаржилися на неповагу.
Схожі на коней
Граціозні хорти бігають пляжем / Фото We rate dogs
І цих собак жартівливо назвали не собаками, а "ідеально синхронізованими дикими конями".
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Досі не впала
Виявляється, собаки теж підтримують Пізанську вежу / Фото We rate dogs
Собака на прізвисько Джулі не знає, навіщо вона це робить, але це її не хвилює.
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