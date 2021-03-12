Уже 10 лет японец по имени Сакаэ Като живет в зоне отчуждения возле Фукусимы. Мужчина посвятил свою жизнь бездомным кошкам, владельцы которых покинули дома из-за радиации.

До катастрофы японец Сакаэ Като был успешным бизнесменом. Мужчина бросил все, чтобы остаться с животными зоне, из которой эвакуировали людей.

Трогательно Спасение Бэмби: на Полтавщине из-под льда вытащили 2 оленят



Японец живет на территории, покинутой людьми / Фото DW

Полиция и пожарные неоднократно объясняли мужчине, что здесь опасно и просили его уехать с зоны отчуждения. Но он категорически против.

Я решил, если я все равно умру, то лучше умру здесь, с этими кошками, – рассказывает Като.

Сакаэ Като заботится о 40 котах и кошках. Кроме того, человек подкармливает и диких животных, например, кабанов.



Мужчина подкармливает диких кабанов / Фото DW

За все это бывший бизнесмен платит из собственного кармана. В течение 10 лет он уже потратил более 750 тысяч долларов.

Когда-то Сакаэ Като имел собственную строительную фирму. Во время того, как в зоне радиационного поражения сносили дома, он увидел там котов. Это сильно впечатлило мужчину.

Теперь Като живет на заброшенной территории вместе с кошками. Он не задумывается о том, почему кардинально изменил свою жизнь. Рассказывает, что должен заботиться о животных, ведь без него они погибнут. Все, чего хочет японец – прожить столько, сколько будут жить его кошки.



Като мечтает прожить столько, сколько будут жить его кошки / Фото DW

Интересно Хвостатый ученый: в США собака работает в научной лаборатории

Что произошло в Фукусиме?

В 2011 году сильное землетрясение на севере Японии вызвало цунами.

Стихия стала причиной аварии на АЭС "Фукусима-1".

На АЭС были повреждены системы охлаждения реакторов, что стало причиной выброса радиоактивных веществ .

Из зоны отчуждения радиусом 20 километров эвакуировали около 200 000 человек .

Всего в ходе землетрясения и цунами в Японии погибли и пропали без вести около 18 500 человек .