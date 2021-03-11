Пес-помощник по кличке Сэмпсон имеет доступ к химической лаборатории университета Иллинойса. Он помогает своей хозяйке заниматься наукой.

Владелица Сэмпсона – нейробиолог Джоуи Рамп. Вместе со своим псом они регулярно приходят в химическую лабораторию.

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Сэмпсон и его владелица в лаборатории / Фото Sampson the Service Dog

Как и люди, которые работают в лаборатории, Сэмпсон имеет защитный костюм и даже очки. Пес прошел специальные тренировки и научился носить средства спецзащиты.

Джои Рамп, владелица собаки, имеет инвалидность. Она признается, что без своего помощника не смогла бы заниматься наукой. Женщина выступает за то, чтобы собак-помощников позволяли пускать в научные лаборатории.



Пес прошел специальное обучение / Фото Sampson the Service Dog

В возрасте 56 лет Джоуи получила черепно-мозговую травму после падения с лошади. Нервы на левой части тела женщины были повреждены безвозвратно.



Защитный костюм собаки идентичен человеческому / Фото Sampson the Service Dog

Сэмпсон помогает поднимать предметы, упавшие на пол, а также позволяет владелице опереться на себя и достать необходимые вещи. Кроме того, пес следит за состоянием хозяйки: он должен распознать первые признаки посттравматического стрессового расстройства.



Сэмпсон стал первой собакой, которой разрешили находиться в лаборатории университета / Фото Sampson the Service Dog

Сэмпсон стал первым псом в мире, которому разрешили находиться в химической лаборатории университета Иллинойса.

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В свободное время пес любит бегать и играть / Фото Sampson the Service Dog

А когда собака имеет свободное время, она ведет себя, как обычный золотистый ретривер. Сэмпсон приносит фрисби, бегает и катается в лужах, и всячески наслаждается жизнью.