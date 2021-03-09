Милый вагон метро: в киевской подземке рекламируют кошек и собак из приютов
Пользователи Киевского метрополитена уже успели увидеть поезд, на котором изображены коты и собаки. Вагон разрисовали, чтобы рассказать местным жителям, как "усыновить" животное.
Источник:Mmr
Автором акции является благотворительный фонд Happy Paw. Его представители хотят привлечь внимание к большому количеству животных, которые ищут хозяев.
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Проект называется "Ищи своего в приюте". На вагоне метрополитена разместили названия крупнейших приютов, расположенных в Киеве и Киевской области.
В частности, киевлянам советуют поискать себе друга в таких приютах:
- Приют для животных "Бест френдс",
- ОО "В добрые руки",
- Благотворительный фонд "Большое Сердце",
- Приют Ирины Добролюбовой,
- Гостомельский приют для животных,
- Приют для животных SOS / Animal shelter SOS,
- Приют для животных "Манана",
- Приют для бездомных животных "Сириус",
- Приют коммунального предприятия Киева,
- "Центр защиты животных" в городе Бородянка.
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Также на вагоне есть ссылки на сайт фонда Happy Paw. Там можно найти полный перечень приютов. А еще – узнать о других способах помощи бездомным животным.
Видео о самом милом вагоне Киевского метро:
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