Пользователи Киевского метрополитена уже успели увидеть поезд, на котором изображены коты и собаки. Вагон разрисовали, чтобы рассказать местным жителям, как "усыновить" животное.

Автором акции является благотворительный фонд Happy Paw. Его представители хотят привлечь внимание к большому количеству животных, которые ищут хозяев.

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Проект называется "Ищи своего в приюте". На вагоне метрополитена разместили названия крупнейших приютов, расположенных в Киеве и Киевской области.

В частности, киевлянам советуют поискать себе друга в таких приютах:

Приют для животных "Бест френдс",

ОО "В добрые руки",

Благотворительный фонд "Большое Сердце",

Приют Ирины Добролюбовой,

Гостомельский приют для животных,

Приют для животных SOS / Animal shelter SOS,

Приют для животных "Манана",

Приют для бездомных животных "Сириус",

Приют коммунального предприятия Киева,

"Центр защиты животных" в городе Бородянка.

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Также на вагоне есть ссылки на сайт фонда Happy Paw. Там можно найти полный перечень приютов. А еще – узнать о других способах помощи бездомным животным.