Бездомных станет меньше: UAnimals будет бесплатно стерилизовать животных
Начало весны часто дарит не только приятные эмоции. В это время в городах увеличивается количество бездомных животных. Собаки и кошки на улице начинают размножаться, а недобросовестные владельцы также нередко избавляются от потомства животных.
Источник:фейсбук UAnimals
Для того чтобы уличные животные перестали бесконтрольно размножаться, единственным выходом является стерилизация. Это самый гуманный способ постепенно избавляться от популяции бездомных животных на улицах городов.
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Одна пара собак за три года может увеличить численность животных на улице до 500, а пара котов – до 370, – сообщают в организации UAnimals.
Стерилизация помогает уменьшить количество бездомных животных / Фото Vet-call24
Именно поэтому известное украинское движение за права животных UAnimals запускает проект бесплатной стерилизации бездомных животных.
Мы призываем людей быть ответственными и не выбрасывать животных на улицу, мы просим не покупать, а брать собак и кошек из приютов и улиц, – рассказывают представители UAnimals.
Проект будет действовать в Николаеве, Черкассах, Чернигове, Полтаве и Харькове. Он продлится в течение марта 2021 года.
Обращаем внимание на то, что речь идет о стерилизации именно бездомных, а не домашних животных, – отмечают в UAnimals.
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Проект реализуют благодаря благотворительному фонду "Клуб Добродиев" и Украинской бирже благотворительности.
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