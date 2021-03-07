Начало весны часто дарит не только приятные эмоции. В это время в городах увеличивается количество бездомных животных. Собаки и кошки на улице начинают размножаться, а недобросовестные владельцы также нередко избавляются от потомства животных.

Для того чтобы уличные животные перестали бесконтрольно размножаться, единственным выходом является стерилизация. Это самый гуманный способ постепенно избавляться от популяции бездомных животных на улицах городов.

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Одна пара собак за три года может увеличить численность животных на улице до 500, а пара котов – до 370, – сообщают в организации UAnimals.



Стерилизация помогает уменьшить количество бездомных животных / Фото Vet-call24

Именно поэтому известное украинское движение за права животных UAnimals запускает проект бесплатной стерилизации бездомных животных.

Мы призываем людей быть ответственными и не выбрасывать животных на улицу, мы просим не покупать, а брать собак и кошек из приютов и улиц, – рассказывают представители UAnimals.

Проект будет действовать в Николаеве, Черкассах, Чернигове, Полтаве и Харькове. Он продлится в течение марта 2021 года.

Обращаем внимание на то, что речь идет о стерилизации именно бездомных, а не домашних животных, – отмечают в UAnimals.

Запускаем проект стерилизации бездомных животных Начало весны приносит не только солнечную погоду, но и увеличение ... Опубликовано UAnimals четверг, 4 март 2021

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