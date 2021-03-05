Вакцинировались: в США от коронавируса привили 9 обезьян
В зоопарке Сан-Диего животных вакцинировали от коронавируса. Прививки сделали 4 орангутангам и 5 обезьянам бонобо.
Источник:National Geographic
Животным сделали прививки вакциной от компании Zoetis. Обезьяны получили по 2 дозы препарата.
Интересно Светятся в темноте: у Новой Зеландии нашли удивительных акул
Компания Zoetis производит специальную вакцину для животных. Ранее ее эффективность уже проверяли на кошках и собаках. В зоопарке решили вакцинировать обезьян, потому что в начале января 2021 животные там уже заражались коронавирусом.
Тогда заболело 8 горилл. Эти обезьяны стали первыми в мире, у которых нашли новый коронавирус.
Среди больных горилл был и 49-летний Уинстон. Гориллу почтенного возраста пришлось спасать от пневмонии. В конце концов, после экспериментального лечения антителами он выздоравливает, как и другие.
То, что гориллы болеют коронавирусом, изрядно беспокоит ученых / Фото Unsplash
После вакцинации обезьяны чувствуют себя хорошо. Однако, будут ли они иметь иммунитет, еще не понятно.
В зоопарке планируют вакцинировать еще 3 бонобо и гориллу.
Обезьяны из зоопарка Сан-Диего стали не единственными животными, у которых обнаружили коронавирус. Во всем мире болезнь диагностировали у тигров, львов, пум, норок, снежных барсов, хорьков, домашних собак и котов.
Трогательно Много счастливых собак: как в Таиланде спасают животных с инвалидностью
Однако именно то, что гориллы подхватывают вирус SARS-CoV-2, не на шутку обеспокоило ученых. В дикой природе осталось менее 5 тысяч этих животных. Поскольку они живут тесными родственными группами, болезнь может распространиться очень быстро и привести к непоправимым последствиям.
Поделиться новостью