В зоопарке Сан-Диего животных вакцинировали от коронавируса. Прививки сделали 4 орангутангам и 5 обезьянам бонобо.

Животным сделали прививки вакциной от компании Zoetis. Обезьяны получили по 2 дозы препарата.

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Компания Zoetis производит специальную вакцину для животных. Ранее ее эффективность уже проверяли на кошках и собаках. В зоопарке решили вакцинировать обезьян, потому что в начале января 2021 животные там уже заражались коронавирусом.

Тогда заболело 8 горилл. Эти обезьяны стали первыми в мире, у которых нашли новый коронавирус.

Среди больных горилл был и 49-летний Уинстон. Гориллу почтенного возраста пришлось спасать от пневмонии. В конце концов, после экспериментального лечения антителами он выздоравливает, как и другие.



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После вакцинации обезьяны чувствуют себя хорошо. Однако, будут ли они иметь иммунитет, еще не понятно.

В зоопарке планируют вакцинировать еще 3 бонобо и гориллу.

Обезьяны из зоопарка Сан-Диего стали не единственными животными, у которых обнаружили коронавирус. Во всем мире болезнь диагностировали у тигров, львов, пум, норок, снежных барсов, хорьков, домашних собак и котов.

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