Користувачі Київського метрополітену вже встигли побачити потяг, на якому зображені коти й собаки. Вагон розмалювали, щоб розповісти місцевим мешканцям, як "усиновити" тваринку.

Автором акції є благодійний фонд Happy Paw. Його представники хочуть привернути увагу до великої кількості тварин, які шукають господарів.

До теми Безпритульних поменшає: UAnimals безкоштовно стерилізуватиме тварин

Проєкт має назву "Шукай свого в притулку". На вагоні метрополітену розмістили назви найбільших притулків, що розташовані в Києві та Київській області.

Зокрема, киянам радять пошукати собі друга в таких притулках:

Притулок для тварин "Бест френдс",

ГО "В добрі руки",

Благодійний фонд "Велике Серце",

Притулок Ірини Добролюбової,

Гостомельський притулок для тварин,

Притулок для тварин SOS / Animal shelter SOS,

Притулок для тварин "Манана",

Притулок для безпритульних тварин "Сіріус",

Притулок комунального підприємства міста Києва,

"Центр захисту тварин" у місті Бородянка.

Зворушливо У Таїланді затонуло судно: як моряки врятували з нього 4 кошенят

Також на вагоні є посилання на сайт фонду Happy Paw. Там можна знайти повний перелік притулків. А також дізнатися про інші способи допомоги безпритульним тваринам.

Перегляньте відео про наймиліший вагон Київського метро: