Исследования показали, что кошки могут понимать человеческую речь, а еще – связывать слова с определенными предметами. Каждый любимец – индивидуальность, и уровень интеллекта различных котиков может существенно отличаться.

Многие владельцы животных хотят верить в то, что их четвероногий понимает все, о чем с ним говорят. Да, коты и собаки действительно могут запоминать отдельные слова, но о полном понимании речь не идет.

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Понимают ли коты людей



Коты могут понимать отдельные слова / Фото Unsplash

Японские ученые доказали, что кошки могут запомнить до 100 слов , а также знают свою кличку. Некоторые слова животное может связать с различными предметами. Лучше же четвероногие воспринимают интонацию.

Кот или кошка сразу по голосу чувствуют, если вы злые или грустные, сердитые или радостные. И ведут себя соответственно услышанного: прекращают нежелательное действие, идут к вам на руки и тому подобное.

Как коты общаются с нами

Для этого у котов есть телодвижения, а также различные звуки. Четвероногие используют мурлыканье, шипение, мяуканье и тому подобное. Также кошки "разговаривают" с людьми с помощью поворотов головы и ушей, демонстрации когтей, а также царапанья и покусывания. А если кошка легла на спину и демонстрирует вам свой живот – это признак высокого кошачьего доверия и любви.



Открытый живот – проявление доверия кота / Фото Unsplash

Важным органом "общения" у кошки является хвост. Если животное крутит хвостом из стороны в сторону – это зловещее предзнаменование. Оно означает, что пушистому что-то не нравится, и скоро кот может начать царапаться или кусаться.

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