Боксер из Техаса по кличке Набби стал замечательным другом для своей семьи. Однако хозяева щенка сначала не верили, что он сможет выжить.

Щенок родился с 2 лапками. Вместо передних ног у него были только короткие зародыши. Малыша пришлось выкармливать из бутылочки. Первая ночь жизни щенка была очень сложной для владельцев.

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У Набби нет передних лап / Фото The DoDo

В первую ночь нам пришлось просыпаться каждый час, – рассказывают владельцы пса.

Для малыша сделали его первую коляску. Поскольку пес был очень маленьким, ее изготовили из деталей от детской машинки. Так Набби учился передвигаться.



Первой коляской Набби стала детская машинка / Фото The DoDo

Малыш никогда не сдавался. Он научился ходить без коляски: немного подпрыгивая и помогая себе короткими передними конечностями.

Набби – не единственный пес у своих владельцев. Вместе с ним в доме живут еще 5 собак. Особенная собака любит играть с ними и ни в чем от них не отстает.



В воде двулапый пес чувствует себя прекрасно / Фото The DoDo

Пес имеет немало способов наслаждаться прогулками. Когда он был маленьким, хозяева носили его в специальном слинге, похожем на детский. Также для пса придумали специальную шлейку – владелец держит переднюю часть тела собаки в воздухе, тогда как пес идет задними лапами.



Малыш никогда не сдавался / Фото The DoDo

Собака любит плавать, прыгать и может даже залезть на диван. Также Набби имеет настоящую собачью инвалидную коляску для удобного передвижения, но он ее совсем не любит.



Пес умеет ходить даже без тележки / Фото The DoDo

Собака чувствует себя частью стаи, она любит играть с другими собаками, бегать с ними на свежем воздухе и наслаждаться жизнью.

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Набби показывает детям, что можно быть счастливым, даже если ты не такой, как все / Фото The DoDo

А еще Набби вместе со своими хозяевами посещает школы, чтобы давать детям уроки доброты и показать, что он прекрасен, хотя и не похож на других.