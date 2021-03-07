Коты, для которых не существует законов физики: забавные фото домашних любимцев
Все любят котов за ласковый характер и веселые шалости, которые поднимают настроение. Предлагаем подборку котиков, которые изо всех сил нарушают законы физики.
Источник:AdMe
Домашние животные часто веселят своих владельцев. Котики из нашей подборки решили, что они могут делать со своим телом что угодно.
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Просто сидит на стене
Этот кот не видит ничего удивительного в своем образе отдыха / Фото Reddit
У владельца, пожалуй, остановилось сердце
Телевизор точно не предназначен для таких прогулок / Фото Reddit
Почитайте инструкцию к коту
Хозяева его неправильно собрали / Фото Reddit
Вам не показалось
Этот кот отрицает гравитацию / Фото Reddit
Как кот это делает?
А главное, зачем? / Фото Reddit
Чудо-кот
Видимо, он долго тренировал такой баланс тела / Фото Reddit
Потому что может
Законы гравитации не действуют и на этого кота / Фото Reddit
Любимый стул
Этот кот постоянно так сидит / Фото Reddit
Очень удобно
Кот, который любит наблюдать за людьми в душе / Фото Reddit
Ничего необычного
Просто стандартный день кота / Фото Reddit
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