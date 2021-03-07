Все любят котов за ласковый характер и веселые шалости, которые поднимают настроение. Предлагаем подборку котиков, которые изо всех сил нарушают законы физики.

Домашние животные часто веселят своих владельцев. Котики из нашей подборки решили, что они могут делать со своим телом что угодно.

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Просто сидит на стене



Этот кот не видит ничего удивительного в своем образе отдыха / Фото Reddit

У владельца, пожалуй, остановилось сердце



Телевизор точно не предназначен для таких прогулок / Фото Reddit

Почитайте инструкцию к коту



Хозяева его неправильно собрали / Фото Reddit

Вам не показалось



Этот кот отрицает гравитацию / Фото Reddit

Как кот это делает?



А главное, зачем? / Фото Reddit

Чудо-кот



Видимо, он долго тренировал такой баланс тела / Фото Reddit

Потому что может



Законы гравитации не действуют и на этого кота / Фото Reddit

Любимый стул



Этот кот постоянно так сидит / Фото Reddit

Очень удобно



Кот, который любит наблюдать за людьми в душе / Фото Reddit

Ничего необычного