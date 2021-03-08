Пес породы грейхаунд прыгает почти до потолка, когда его владелец надевает штаны. Собака знает, что скоро ее поведут на прогулку.

Забавная собака вместе со своим владельцем живут в штате Иллинойс, что в США. Пес заметил, что хозяин переоделся из домашней одежды в джинсы. Это значит, что пора идти на прогулку.

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Грейхаунд

Порода собак, которая была выведена для охоты. Этих собак также называют "серыми борзыми". Грейхаунды – довольно крупные собаки. Они имеют рост 68 – 76 сантиметров и вес до 40 килограммов.

Именно поэтому гигантский пес прыгает почти до потолка.