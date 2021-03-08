Пес породи грейхаунд стрибає майже до стелі, коли його власник одягає штани. Собака знає, що невдовзі його поведуть на прогулянку.

Кумедний собака разом зі своїм власником мешкає в штаті Іллінойс, що в США. Пес помітив, що господар переодягнувся з домашнього одягу в джинси. Це значить, що настав час йти на прогулянку.

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Грейхаунд

Порода собак, що була виведена для полювання. Цих собак також називають "сірими хортами”. Грейхаунди – досить великі собаки. Вони мають зріст 68 – 76 сантиметрів та вагу до 40 кілограмів.

Саме тому гігантський пес стрибає майже до стелі.

Перегляньте відео, як собака радіє тому, що власник одягнув штани: