Дослідження показали, що коти можуть розуміти людську мову, а ще – пов'язувати слова з певними предметами. Кожен улюбленець – індивідуальність, і рівень інтелекту різних котиків може суттєво відрізнятися.

Чимало власників тварин хочуть вірити в те, що їх чотирилапий розуміє усе, про що з ним розмовляють. Так, коти й собаки справді можуть запам'ятовувати окремі слова, але про повне розуміння не йдеться.

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Чи розуміють коти людей



Коти можуть розуміти окремі слова / Фото Unsplash

Японські вчені довели, що коти можуть запам'ятати до 100 слів, а також розуміють своє прізвисько. Деякі слова тварина може пов'язати з різними предметами. Найкраще ж чотирилапі сприймають інтонацію.

Кіт або кішка одразу по голосу відчувають, якщо ви злі або сумні, сердиті або радісні. І поводять себе відповідно до почутого: припиняють небажану дію, йдуть до вас на руки тощо.

Як коти спілкуються з нами

Для цього в котів є рухи тіла, а також різні звуки. Чотирилапі використовують муркотіння, шипіння, нявчання тощо. Також кішки "розмовляють" з людьми за допомогою поворотів голови та вух, демонстрації кігтів, і навіть дряпання та покусування. А якщо кішка лягла на спину й демонструє вам свій живіт – це ознака найвищої котячої довіри й любові.



Відкритий живіт – прояв довіри кота / Фото Unsplash

Важливим органом "спілкування" у кішки є хвіст. Якщо тварина крутить хвостом зі сторони в сторону – це зловісна ознака. Вона означає, що пухнастому щось не подобається, і скоро кіт може почати дряпатися або кусатися.

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Якщо кіт затиснув хвіст між лапами – це прояв страху. А коли хвіст розслаблений і нерухомий – ваш улюбленець перебуває в доброму настрої.