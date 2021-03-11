Малыши провалились под лед на реке Псел в Полтавской области. Им на помощь пришли спасатели Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Двое маленьких оленят убегали от стаи собак. Малыши выбежали на лед и провалились. Инцидент произошел на реке Псел вблизи села Рашевка Гадячского района.

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Хорошо, что рядом были неравнодушные люди, которые сами бросились на помощь и вызвали спасателей и лесников, – сообщают в ГСЧС.



Совместными усилиями животных удалось спасти / Фото ДСНС

Оленят спасли совместными усилиями местные жители, егеря, а также работники пожарной станции "Рашевськая местная пожарная охрана".

Животных осмотрели и обработали раны. Их решили забрать лесники, но оленята, отдохнув, поднялись на ноги и отправились подальше от людей в лес, – рассказывают спасатели.