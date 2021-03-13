Только посмотрите на эту крохотную красоту. Даже если раньше вы не хотели иметь в доме кота, после просмотра этих фото все может кардинально измениться.

Котята на фото такие крошечные, что это даже преступно. Сложно поверить, что из таких малышей вырастают толстые пушистые привереды.

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Когда проспал на работу



Только посмотрите на забавную мордочку этого котенка / Фото Reddit

Это котенок или микроб?



Такую крошку легко не заметить в доме / Фото Reddit

Король дивана



Малыша едва заметно / Фото Reddit

Только проснулся



Когда нужно в школу в 8 утра / Фото Reddit

Удобная кровать



А маски точно для этого придумали? / Фото Reddit

Малыш греется



Эта кроха выглядит очень трогательно / Фото Reddit

Довольный котенок



Что за маленькое солнышко спит на руках / Фото Reddit

День рождения



Только посмотрите на эту волшебную фею / Фото Reddit

А где кот?



Чтобы увидеть его, нужно хорошенько присмотреться / Фото Reddit

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И не поспоришь