Забавный случай произошел в Лондоне, Великобритания. Пожарные приехали на помощь кошке, которая застряла на высоте около 8 метров.

Лондонская кошка решила не ждать, пока пожарные снимут ее с дерева. Как только спасатели приставили к дереву лестницу – животное спустилось ней и отчаянно побежало.

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Сначала пожарные не могли поверить, что животное действительно спустится по лестнице.

Я работаю в Пожарной службе более 25 лет, и никогда раньше не видел, чтобы коты это делали, – сказал командир станции Ричард Гамильтон.

Животное пробыло на дереве более 48 часов, и, как только получило свободу, скрылось, не поблагодарив своих спасателей.

Поэтому, если видите кошку, застрявшую на дереве, попробуйте приставить туда лестницу. Оказывается, это может сработать.