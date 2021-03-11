Кумедний випадок стався у Лондоні, Велика Британія. Пожежники приїхали на допомогу кішці, яка застрягла на висоті майже 8 метрів.

Лондонська кішка вирішила не чекати, доки пожежники знімуть її з дерева. Щойно рятувальники приставили до дерева драбину – чотирилапа спустилася нею і відчайдушно побігла.

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Спершу пожежники не могли повірити, що тварина справді спуститься сходами.

Я працюю у Пожежній службі понад 25 років, і ніколи раніше не бачив, щоб коти це робили, – сказав командир станції Річард Гамільтон.

Тварина пробула на дереві понад 48 годин, і, щойно отримала свободу, втекла, не подякувавши своїм рятувальникам.

Отож, якщо бачите кішку, яка застрягла на дереві, спробуйте приставити туди драбину. Виявляється, це може спрацювати.

Погляньте, як кішка сама спустилася пожежною драбиною: