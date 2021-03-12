Домашние животные бывают очень забавными. Когда они попадают в объектив, над ними смеется немало пользователей сети.

Сначала собака пыталась испугать котов своим отчаянным лаем. Однако суровые бойцы не реагировали, поэтому песику пришлось применять радикальный подход.

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На видео можно разглядеть 2 котов, собравшихся атаковать друг друга. Маленький песик увидел эту сцену и начал бегать вокруг и лаять.

Коты не реагировали, поэтому собаке пришлось кусать их по очереди. В конце концов, малышу удалось достичь цели: пушистые бойцы немного успокоились и так и не начали драку.