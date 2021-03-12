Домашні тварини бувають надзвичайно кумедними. Коли вони потрапляють в об'єктив, з них сміється чимало користувачів мережі.

Спершу песик намагався злякати котів своїм відчайдушним гавкотом. Однак суворі бійці не реагували, тому собаці довелося застосовувати радикальний підхід.

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На відео можна розгледіти 2 котів, що зібралися атакувати один одного. Маленький песик побачив цю сцену і почав бігати довкола й гавкати.

Коти не реагували, тому собаці довелося кусати їх по черзі. Зрештою, малому вдалося досягнути мети: пухнасті бійці трохи заспокоїлися і так і не почали бійку.

Дивіться відео з хоробрим песиком: