На варті спокою: кумедне цуценя завадило 2 котам побитися – відео
Домашні тварини бувають надзвичайно кумедними. Коли вони потрапляють в об'єктив, з них сміється чимало користувачів мережі.
Джерело:фейсбук Pawsome Pets
Спершу песик намагався злякати котів своїм відчайдушним гавкотом. Однак суворі бійці не реагували, тому собаці довелося застосовувати радикальний підхід.
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На відео можна розгледіти 2 котів, що зібралися атакувати один одного. Маленький песик побачив цю сцену і почав бігати довкола й гавкати.
Коти не реагували, тому собаці довелося кусати їх по черзі. Зрештою, малому вдалося досягнути мети: пухнасті бійці трохи заспокоїлися і так і не почали бійку.
Дивіться відео з хоробрим песиком:
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