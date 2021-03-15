Любимцы королевы и не только: 6 интересных фактов о собаках породы корги
Корги – умные и интересные собаки, которых любят во всем мире. Существует 2 разновидности корги: вельш-корги пемброк и кардиган. Рассказываем то, чего вы не знали о породе вельш-корги пемброк.
Источник:Akc
Вельш-коргы пемброк – любимцы интернета. Они стали популярными благодаря любви к ним британской королевы Елизаветы II. Корги смешные, активные и жизнерадостные, поэтому все больше людей во всем мире хотят иметь такого любимца.
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Вельш-корги пемброк происходят из 10 века
Корги – старинная порода собак / Фото Unsplash
Существует теория, что их привезли в Великобританию викинги. Предками этих собак, вероятно, является порода шведский вальхунд – коротколапые собаки, которые помогают пасти скот.
Легенда гласит, что эти собаки – волшебные
О собаках породы корги даже слагали легенды / Фото Unsplash
Существует прекрасная валлийская легенда, которая рассказывает, что феи и эльфы Уэльса использовали корги для того, чтобы ездить на них, обрабатывать землю и пасти скот. Легенда гласит, что именно поэтому корги имеют на спине черное "седло".
Эти собаки – пастухи мирового класса
Хотя корги и маленькие, но они пасут скот на протяжении веков. Вельш-корги пемброк – отличные пастухи, компаньоны и охранники. Эти собаки часто становятся победителями соревнований среди собак-пастухов.
2 вида корги очень отличаются между собой
Слева – корги кардиган, справа – пемброк / Фото Tuzik-murzik
Американский клуб собаководов в 1934 году признал вельш-корги пемброк и вельш-корги кардиган двумя различными породами. В чем заключается разница? Собаки имеют физические различия: кардиган имеет длинный хвост, а пемброк – короткий хвостик, прикрепленный к телу. Собаки породы пемброк имеют короче тело и заостренные уши, тогда как в кардиганов уши на кончиках округлые.
Корги – замечательные друзья и компаньоны
Эти собаки являются прекрасными компаньонами / Фото Unsplash
Вельш-корги пемброк известны как одни из лучших маленьких домашних собак. Они прекрасно ладят с детьми, а также легко поддаются дрессировке. Корги идеальны для различных спортивных соревнований для собак.
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Корги был талисманом популярного ресурса Amazon
Вельш-корги пемброк по имени Руфус принадлежал главному редактору и главному инженеру компании Amazon и ежедневно приезжал с ним на работу. Пес посещал собрания, бегал по кабинетам и незаметно стал неофициальным талисманом Амазона.
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