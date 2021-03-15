Корги – умные и интересные собаки, которых любят во всем мире. Существует 2 разновидности корги: вельш-корги пемброк и кардиган. Рассказываем то, чего вы не знали о породе вельш-корги пемброк.

Вельш-коргы пемброк – любимцы интернета. Они стали популярными благодаря любви к ним британской королевы Елизаветы II. Корги смешные, активные и жизнерадостные, поэтому все больше людей во всем мире хотят иметь такого любимца.

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Вельш-корги пемброк происходят из 10 века



Корги – старинная порода собак / Фото Unsplash

Существует теория, что их привезли в Великобританию викинги. Предками этих собак, вероятно, является порода шведский вальхунд – коротколапые собаки, которые помогают пасти скот.

Легенда гласит, что эти собаки – волшебные



О собаках породы корги даже слагали легенды / Фото Unsplash

Существует прекрасная валлийская легенда , которая рассказывает, что феи и эльфы Уэльса использовали корги для того, чтобы ездить на них, обрабатывать землю и пасти скот. Легенда гласит, что именно поэтому корги имеют на спине черное "седло".

Эти собаки – пастухи мирового класса

Хотя корги и маленькие, но они пасут скот на протяжении веков. Вельш-корги пемброк – отличные пастухи, компаньоны и охранники. Эти собаки часто становятся победителями соревнований среди собак-пастухов.

2 вида корги очень отличаются между собой



Слева – корги кардиган, справа – пемброк / Фото Tuzik-murzik

Американский клуб собаководов в 1934 году признал вельш-корги пемброк и вельш-корги кардиган двумя различными породами. В чем заключается разница ? Собаки имеют физические различия: кардиган имеет длинный хвост, а пемброк – короткий хвостик, прикрепленный к телу. Собаки породы пемброк имеют короче тело и заостренные уши, тогда как в кардиганов уши на кончиках округлые.

Корги – замечательные друзья и компаньоны



Эти собаки являются прекрасными компаньонами / Фото Unsplash

Вельш-корги пемброк известны как одни из лучших маленьких домашних собак. Они прекрасно ладят с детьми, а также легко поддаются дрессировке. Корги идеальны для различных спортивных соревнований для собак.

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Корги был талисманом популярного ресурса Amazon