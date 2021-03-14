Почему нужно завести кошку: ученые назвали 8 причин
Оказывается, усатые любимцы помогают своим владельцам быть здоровыми и счастливыми. Если вы еще сомневаетесь, заводить ли кошку или кота, прочитайте аргументы ученых.
Источник:Rbc
Кошки – чистоплотные животные, не требующие много пространства, внимания, а также ежедневных прогулок. Именно поэтому многие отдают предпочтение кошкам, как домашним любимцам. Ученые доказывают, что держать дома кошек полезно для владельцев.
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Сердце будет здоровым
Коты способствуют успокоению и стабилизации нервной системы / Фото Unspalsh
Ученые из Университета Миннесоты доказывают, что жизнь рядом с кошками снижает риск сердечного приступа почти на треть.
Дело в том, что животные способны снимать тревогу и стресс. В результате у владельцев нормализуется артериальное давление, уровень холестерина и количество сердечных сокращений.
Кошки помогают избавиться от депрессии
Присутствие животного в доме помогает проще преодолевать жизненные трудности. Кошки отвлекают владельцев от негативных мыслей и поднимают настроение. Это доказали ученые Исследовательского института по связям с животными. Они опросили 2000 человек и 74% респондентов сообщили, что их состояние улучшается после общения с животными.
Нормализация сна
Кошки играют роль эффективного и безопасного снотворного. Люди, которые спят в одной постели с кошками, чувствуют себя более защищенными. Такие выводы сделали врачи из клиники Мейо, Аризона. Кошачье мурлыканье расслабляет людей и погружает в состояние сонливости.
Кошки спасают от одиночества
Кошки помогают людям не чувствовать себя одинокими / Фото Unsplash
Ученые из Венского университета доказали, что кошки – отличные компаньоны. Это очень социальные животные, которые привязываются к людям, особенно к женщинам. Кошки запоминают хорошее отношение и с радостью благодарят за него владельцев.
У владельцев кошек крепкие кости
Это доказали ученые из Института общения животных в Северной Каролине. Они утверждают, что кошачье мурлыканье укрепляет человеческие кости и активирует их рост. Все дело в вибрации – мурлыканье действует на людей примерно так, как лечение ультразвуком.
Чтобы дети не болели
Дети, которые растут с кошками, реже страдают от астмы и аллергии / Фото Unsplash
Коты в доме могут защитить детей от развития астмы и аллергий. Об этом сообщают ученые американского Национального института по изучению аллергических и инфекционных заболеваний. Основное условие – животные должны жить в доме с первых месяцев после рождения малышей. Если в семье есть животные, организм ребенка вырабатывает антитела, предотвращающие развитие заболеваний.
Владельцы кошек чувствуют себя умнее
Ученые из Университета Кэрролла утверждают, что владельцы кошек умнее владельцев собак. Они исследовали уровень IQ 600 студентов и обнаружили, что более высокий коэффициент интеллекта был у владельцев кошек.
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Кошки спасают людей
У кошек чувствительный нюх, поэтому они могут, например, сообщать владельцам об утечке угарного газа. Ученые из Государственного университета Орегона доказали, что кошки обладают очень чувствительным обонянием. При правильном подходе домашних кошек можно научить даже обнаруживать наркотические вещества или взрывчатку.
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