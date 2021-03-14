Оказывается, усатые любимцы помогают своим владельцам быть здоровыми и счастливыми. Если вы еще сомневаетесь, заводить ли кошку или кота, прочитайте аргументы ученых.

Кошки – чистоплотные животные, не требующие много пространства, внимания, а также ежедневных прогулок. Именно поэтому многие отдают предпочтение кошкам, как домашним любимцам. Ученые доказывают, что держать дома кошек полезно для владельцев.

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Сердце будет здоровым



Коты способствуют успокоению и стабилизации нервной системы / Фото Unspalsh

Ученые из Университета Миннесоты доказывают, что жизнь рядом с кошками снижает риск сердечного приступа почти на треть .

Дело в том, что животные способны снимать тревогу и стресс. В результате у владельцев нормализуется артериальное давление, уровень холестерина и количество сердечных сокращений.

Кошки помогают избавиться от депрессии

Присутствие животного в доме помогает проще преодолевать жизненные трудности. Кошки отвлекают владельцев от негативных мыслей и поднимают настроение. Это доказали ученые Исследовательского института по связям с животными. Они опросили 2000 человек и 74% респондентов сообщили, что их состояние улучшается после общения с животными.

Нормализация сна

Кошки играют роль эффективного и безопасного снотворного. Люди, которые спят в одной постели с кошками, чувствуют себя более защищенными. Такие выводы сделали врачи из клиники Мейо, Аризона. Кошачье мурлыканье расслабляет людей и погружает в состояние сонливости.

Кошки спасают от одиночества



Кошки помогают людям не чувствовать себя одинокими / Фото Unsplash

Ученые из Венского университета доказали , что кошки – отличные компаньоны. Это очень социальные животные, которые привязываются к людям, особенно к женщинам. Кошки запоминают хорошее отношение и с радостью благодарят за него владельцев.

У владельцев кошек крепкие кости

Это доказали ученые из Института общения животных в Северной Каролине. Они утверждают, что кошачье мурлыканье укрепляет человеческие кости и активирует их рост. Все дело в вибрации – мурлыканье действует на людей примерно так, как лечение ультразвуком.

Чтобы дети не болели



Дети, которые растут с кошками, реже страдают от астмы и аллергии / Фото Unsplash

Коты в доме могут защитить детей от развития астмы и аллергий. Об этом сообщают ученые американского Национального института по изучению аллергических и инфекционных заболеваний. Основное условие – животные должны жить в доме с первых месяцев после рождения малышей. Если в семье есть животные, организм ребенка вырабатывает антитела, предотвращающие развитие заболеваний.

Владельцы кошек чувствуют себя умнее

Ученые из Университета Кэрролла утверждают , что владельцы кошек умнее владельцев собак. Они исследовали уровень IQ 600 студентов и обнаружили, что более высокий коэффициент интеллекта был у владельцев кошек.

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Кошки спасают людей