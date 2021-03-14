Чому потрібно завести кішку: науковці назвали 8 причин
Виявляється, вусаті улюбленці допомагають своїм власникам бути здоровими й щасливими. Якщо ви досі вагаєтеся, чи заводити кішку або кота, прочитайте аргументи вчених.
Джерело:Rbc
Кішки – охайні тварини, які не потребують багато простору, уваги, а також щоденних прогулянок. Саме тому чимало людей віддають перевагу кішкам, як домашнім улюбленцям. Науковці доводять, що тримати удома котів корисно для власників.
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Серце буде здоровішим
Коти сприяють заспокоєнню і стабілізації нервової системи / Фото Unspalsh
Вчені з Університету Міннесоти доводять, що життя поруч з кішками знижує ризик серцевого нападу майже на третину.
Річ у тому, що тварини здатні знімати тривогу і стрес. Внаслідок цього у власників нормалізується артеріальний тиск, рівень холестерину та кількість серцевих скорочень.
Кішки допомагають позбутися депресії
Присутність тварини в домі допомагає простіше долати життєві труднощі. Кішки відволікають власників від негативних думок та підіймають настрій. Це довели вчені Дослідницького інституту зі зв'язків з тваринами. Вони опитали 2 тисячі людей, і 74% респондентів повідомили, що їх стан поліпшується після спілкування з тваринами.
Нормалізація сну
Кішки відіграють роль ефективного і безпечного снодійного. Люди, які сплять в одному ліжку з кішками, почуваються більш захищеними. Такі висновки зробили лікарі з клініки Мейо, Аризона. Котяче муркотіння розслаблює людей та занурює в стан сонливості.
Кішки рятують від самотності
Кішки допомагають людям не почуватися самотніми / Фото Unsplash
Вчені з Віденського університету довели, що кішки – відмінні компаньйони. Це дуже соціальні тварини, які прив'язуються до людей, особливо до жінок. Кішки запам'ятовують хороше ставлення і з радістю віддячують за нього людям.
У власників кішок міцніші кістки
Це довели науковці з Інституту спілкування тварин в Північній Кароліні. Вони стверджують, що котяче муркотіння зміцнює людські кістки та активує їх зростання. Уся справа в вібрації – муркотіння діє на людей приблизно так, як лікування ультразвуком.
Щоб діти не хворіли
Діти, які ростуть з кішками, рідше страждають на астму та алергії / Фото Unsplash
Коти в домі можуть захистити дітей від розвитку астми та алергій. Про це повідомляють вчені американського Національного інституту з вивчення алергічних та інфекційних захворювань. Основна умова – тварини мають жити в домі з перших місяців від народження малюків. Якщо в сім'ї є тварини, організм дитини виробляє антитіла, що запобігають розвитку захворювань.
Власники котів відчувають себе розумнішими
Вчені з Університету Керролла стверджують, що власники котів є розумнішими за власників собак. Вони дослідили рівень IQ 600 студентів і виявили, що найвищий коефіцієнт інтелекту був у власників кішок.
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Кішки рятують людей
У кішок чутливий нюх, тому вони можуть, наприклад, повідомляти власникам про витік чадного газу. Вчені з Державного університету Орегона довели, що кішки володіють дуже чутливим нюхом. При правильному підході домашніх котів можна навчити навіть виявляти наркотичні речовини або вибухівку.
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